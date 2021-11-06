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2021 AÖF sınavları ne zaman? 2021-2022 AÖF sınav takvimi belli oldu! AÖF ara sınavları online mı?

2021-2022 AÖF güz dönemi ara sınav tarihleri araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri 2021 Güz dönemi ara sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. AÖF kaydını yaptıran öğrenciler 18 Ekim'den beri canlı derslere katılıyor. 2021 AÖF sınav tarihleri nedir? AÖF ara sınavları ne zaman başlayacak, yüz yüze mi olacak?

2021 AÖF sınavları ne zaman? 2021-2022 AÖF sınav takvimi belli oldu! AÖF ara sınavları online mı?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde online dersler başlıyor. 2021-2022 AÖF sınav tarihleri belli oldu. 2021-2022 Akademik yılı için kayıt yenileme işlemleri 17 Ekim'de sona erdi. İşte AÖF sınav tarihleri

AÖF CANLI DERSLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021-2022 AÖF ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte AÖF canlı derslerin ne zaman başlayacağı da belli oldu. Anadolu Üniversitesi AÖF, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla canlı derslerin 18 Ekim itibarıyla başlayacağını duyurdu.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

2021-2022 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Güz Dönemi başlama ve bitiş tarihleri 27 Eylül 2021-7 Ocak 2022 olarak belirlendi. Kayıt yaptıran ya da kayıt yenilemesini tamamlayan öğrenciler için güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihinde, güze dönemi dönem sonu sınavları ise 8-9 Ocak 2022 tarihinde yapılacak.

2021 AÖF SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

2021 Yılı AÖF yaz okulu sınavları yüz yüze yapılmıştı. 2021-2022 AÖF güz dönemi sınavlarının da yüz yüze yapılması bekleniyor. AÖF öğrenciler güz dönemi ara sınavlarına AÖF sınav merkezinde girebilecek.

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Final sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci giriş bilgileri ile öğrenebilecek

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