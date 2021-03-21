SAĞLIKLI DUDAKLAR

Maske nedeniyle bu sene dudaklar pek fazla görünmeyecek. Bu nedenle koyu ve mat rujlara veda etmelisiniz. Dudağın rengini örtmeyen dudak balmları ya da parlatıcılar trendi yakalamanızda en büyük yardımcınız olacak. Dilerseniz hem dudaklara hem de yanaklara tercih edilen ürünlerden kullanabilir, bir taşla iki kuş vurabilirsiniz.