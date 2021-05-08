Amerika’da Kongre işgali öncesi Proud Boys’a 80 bin dolar bağış! 0:00 / 0:00

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Business Insider’ın, USA Today gazetesi raporuna referans vererek aktardığı haberde, ABD’deki başkanlık seçimleri protestosunun arkasındaki gruplardan biri olan aşırı sağcı Proud Boys, Amerika’da Kongre binası baskını öncesi Asyalı Amerikalılardan ve daha geniş bir Çin diasporasından 80,000 dolardan fazla bağış aldığı iddia edildi.

Kitlesel fonlama aracılığıyla gönderilen yüksek miktardaki paranın aynı zamanda tıbbi yardımın bir parçası olduğu söylenildi. Washington DC’deki ‘‘Black Lives Matter'' göstericileriyle Proud Boys'un girdikleri çatışmalarda gruptan dört kişinin yaralanması sonucunda para transferinin gerçekleştiği bildirildi.

Bağış, 17 Aralık’ta Hristiyan bağış toplama sitesi GiveSendGo adlı sitede başlatıldı.

Bağışın nedenini ‘‘komünizm tehlikesi’’ ve Donald Trump’a destek verdikleri için para gönderdiklerini açıklayan grupların Çin, Hong Kong ve Tayvan’daki adreslere yapılan para transferleri incelendi.

Konuya ilişkin haber ajanslarından henüz bir doğrulama gelmedi .

PROUD BOYS

Gavin Mclness tarafından 2016 yılında kurulan Proud Boys siyasi şiddet, aşırı sağcı söylemler ve göçmen karşıtı tavırlarıyla biliniyor. Batı değerlerini önceleyen grubun tamamı erkeklerden oluşuyor. Geleneksel cinsiyet rollerini savunan şovenist grup, ‘‘Make America Great Again’’ sloganlarıyla Donald Trump’a desteğiyle biliniyor. ABD'de 6 Ocak 2021 Kongre binası baskını sonrasında Kanada, grubu terörist sınıflandırması içinde kabul ettiğini açıklamıştı.

Business Insider