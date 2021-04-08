İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021-İSG/1) başvuruları başladı. ÖSYM internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek başvurular için başvuru kılavuzu adaylarla paylaşıldı. Peki, İSG 2021 başvuru ücreti ne? İşte 2021 İSG/1 başvuru kılavuzu ve başvuru ekranı

2021 İSG/1 SINAVI NE ZAMAN?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021-İSG/1),09 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak.

2021 İSG/1 BAŞVURU TARİHLERİ

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

Sınava başvurular, 24 – 31 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihlerde başvurusnu tamamlayamayan adaylar 8 Nisan 2021 tarihinde saat 10.00'dan 23.59'a kadar geç başvuru günü kapsamında başvurusunu tamamlayabilecek.

2021 İSG/1 GEÇ BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2021 İSG/1 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2021 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (1. Dönem) geç başvuru ücreti 435 TL olarak belirlendi.

Başvuru yapmak isteyenler ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/) üzerinden başvuru ücretini ödeyerek başvurusunu tamamlayabilir.

2021 İSG/1 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ