Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılan 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı başladı mı? sorusunun cevabı araştırılıyor. Sene başında ÖSYM tarafından yayınlanan ÖSYM sınav takvimi pek çok sınavın tarihlerini adaylarla paylaşmıştı. İşte 2021 2021 KPSS A Grubu, Öğretmenlik, Alan Bilgisi, ÖABT başvuru tarihi

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

2021 Yılında KPSS sınavına girecek olan adaylar;

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavına 28.05.2021-14.06.2021 tarihleri arasında,

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN sınavına 28.05.2021-14.06.2021 arasında

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN sınavına 28.05.2021-14.06.2021 arasında,

2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavına 28.05.2021- 14.06.2021 tarihleri arasın ÖSYM üzerinden başvuru yapabilecek.