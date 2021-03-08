Ramazan ayında, oruçlar tutulacak, yoksullara yardım edilecek, önceki senelerden farklı olarak cemaatle bir araya gelmek her ne kadar mümkün olmasa da manevi iklimi heyecanla bekleyenler için Ramazan ayı 2021 tarhilerini haberimizde derledik.
2021 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN??
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
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