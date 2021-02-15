2020 yılının son aylarına geldiğimiz bu günlerde 2021 yılı resmi tatilleri merak konusu oldu. En yakın resmi tatil 01 Ocak 2021 yani yılbaşı günü. Peki 2021 yılında hangi günler tatil? İşte 2021 yılı resmi tatiller listesi...

2021 YILI RESMİ TATİLLER LİSTESİ

1 Ocak Yılbaşı 2021

2021 yılının ilk günü yani 1 Ocak tarihi Cuma gününe denk geliyor. Yılbaşı tatili ve hafta sonu tatili ile birlikte 3 gün tatil yapılabilecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2021

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmesinin ardından, her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanıyor. 2021 yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Cuma gününe denk geliyor.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 2021

Dünyada 120 yılı, Türkiye'de de 100 yılı aşkın bir süredir kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 2021 yılında Cumartesi gününe denk geliyor.

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - 19 Mayıs 202

19 Mayıs, Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı gündür. Türk milletinin yeniden canlanışını ifade eden 19 Mayıs, bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı 2021

2021 yılında Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü - 15 Temmuz 2021

15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edildi ve resmi tatil günleri arasında yer aldı. 2021 yılında 15 Temmuz tarihi Perşembe gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı 2021

2021 yılı Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 20 Temmuz Salı günü başlayacak. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 23 Temmuz Cuma günü sona erecek. Kurban Bayramı'nda resmi olarak toplam 4,5 gün tatil yapılacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı 2021

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için her yıl 30 Ağustos'ta kutlanan Zafer Bayramı, 2021 yılında Pazartesi gününe denk geliyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2021

Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2021 yılında Cuma gününe denk geliyor.