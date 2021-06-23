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2021 üniversite sınavı ile ilgili beklenen açıklamalar birbiri ardına geldi. Sınavlar hazırlanmaya devam eden binlerce öğrenci, üniversite sınav tarihlerini merak ediyor. Peki 2021 YKS sınavı ne zaman? ÖSYM Üniversite sınavı bu yıl hangi tarihte? İşte 2021 YKS, TYT, AYT, YDT oturum tarihleri...

YKS NE ZAMAN 2021?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

Bu oturumların başvuruları ise 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak. Bu oturumların geç başvuruları ise 17-18 Mart tarihlerinde yapılacak.

Söz konusu sınavların sonuçları ise 4 Ağustos 2021'de adayların erişimine açılacak.

TARİHLER DEĞİŞEBİLİR UYARISI

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde ise sınav tarihlerinin değişebileceği belirtildi. ÖSYM “Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir'' açıklaması yaptı.