ÖSYM, 2021 YÖKDİL başvuru kılavuzunu ve başvuru ücretini açıkladı. YÖKDİL 2'ye başvurmak isteyen adaylar ÖSYM internet sitesi üzerinden başvuru ücretini yatırıp başvurusunu tamamlayabilir. İşte ÖSYM başvuru ekranı...
2021 YÖKDİL 2 BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
YÖKDİL 2 sınavına başvurular, 02 – 12 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.
2021 YÖKDİL 2 BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
YÖKDİL 2021 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2021 YÖKDİL 2 başvuru ücreti 145 TL olarak belirlendi.
YÖKDİL 2 SINAVI NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) 29 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2021-YÖKDİL kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
2021 YÖKDİL 2 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
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