İzmir'de taksiciye kaldırım taşı ile gasp girişimi kamerada
İzmir'de taksi sürücüsü, kendisini gasp etmek isteyen müşterisi tarafından kaldırım taşıyla darp edildi. Taksicinin yaralandığı gasp girişimi, araç kamerasına anbean yansıdı. Görüntüleri inceleyen polis ekiplerinin kısa sürede yakaladığı zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
İzmir'de bir kişinin gasp etmeye çalıştığı taksi şoförüne, kaldırım taşıyla saldırma anı araç kamerasınca kaydedildi.
AA'nın haberine göre, S.K. (62) taksisine 10 Ekim'de, Karabağlar ilçesindeki bir duraktan A.T'yi alarak hareket etti. Buca'ya gitmek istediğini belirten A.T, Gediz Mahallesi yakınlarında taksi şoförünü gasp etmeye çalıştı.
KALDIRIM TAŞIYLA DARP ETTİFotoğraf: İHA
Yanında bulunan kaldırım taşıyla S.K'ye saldırarak darp eden şüpheli, daha sonra araçtan inip kaçtı. Başından yaralanan S.K, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı.
YAKALANAN ZANLI TUTUKLANDIFotoğraf: İHA
Polise verdiği ifade doğrultusunda araç kamerasını inceleyen ekipler, A.T'yi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
GASP GİRİŞİMİ ARAÇ KAMERASINDA
Öte yandan, taksi şoförüne gasp girişimi araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, A.T'nin kaldırım taşıyla S.K'nin başına vurması, darp etmesi ve paraları almaya çalışıp araçtan inerek kaçması yer alıyor.
*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.