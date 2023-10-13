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        Haberler Spor Futbol Milli Takım İbrahim Yıldız: Muhteşem sonuç - Futbol Haberleri

        İbrahim Yıldız: Muhteşem sonuç

        EURO2024 Elemeleri A Grubu maçında A Milli Takımımız, konuk olduğu Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti. Milliler, bir maçı eksik olan Hırvatistan'ı geride bırakarak liderliğe yükseldi. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Türkiye'nin Hırvatistan zaferini değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 00:39 Güncelleme: 13.10.2023 - 00:39
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        İbrahim Yıldız: Muhteşem sonuç
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        UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu altıncı maçında Türkiye ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Opus Arena'da oynanan mücadeleyi Milli Takımımız 1-0 kazandı. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Türkiye'nin Hırvatistan zaferini değerlendirdi.

        İşte Yıldız'ın değerlendirmesi:

        Hırvatistan’ı deplasmanda yenen Milli Takım çok zor bir maçı kazanarak grup liderliğine oturdu.

        Avrupa Şampiyonası hedefi olan Milliler, aldıkları galibiyetle gücünü gösterdi.

        Kuntz’un yerine göreve getirilen Montella’nın takıma nasıl dokunacağı merak ediliyordu.

        4 gün takımla birlikte olan İtalyan teknik adam, takımı maça iyi hazırlamış.

        Motivasyon olarak maça yüksek özgüven ile çıkan Milli Takım, karşılaşma süresince maçtan kopmadı. Son ana kadar harika bir mücadele sergiledi.

        Maçın ilk 45 dakikası üstünlük tamamen Millilerimizin elindeydi.

        Ev sahibi takım doğru dürüst bir akın yapamadığı gibi, gol pozisyonu bulamadı.

        Buna karşın Barış’ın attığı gol dışında yakaladığımız gol fırsatları vardı.

        Savunmanın rakibe pozisyon vermemesi, oyuncuların yardımlaşması, mücadeleden yılmayışları, topu dikine oynamaları, hızlı çıkışları Hırvatları paniğe soktu.

        Oyunun her anında telaşsız, sinirlenmeden, sakin kalarak, pas oyunu ile beklenenin üzerinde bir oyun çıkardılar.

        Güzel oyunun şifresi elbette yeni Teknik Direktör Montella’nın taktiğinde yatıyordu.

        Monttela, uzun toplarla oynanmasını istedi. Kerem ve Barış’ın hızlı çıkışları ile gol atmayı amaçlamıştı.

        Her iki oyuncuda verilen görevi fazlasıyla yerine getirdiler.

        Sahaya çıkan ilk 11’e bakınca “acaba” endişeleri yaşandı elbette.

        Fenerbahçe’de kadroya giremeyen Samet’in savunma da yer alması yadırgandı.

        Ancak, Montella Adana Demirspor’dan öğrencisi Samet’e ne kadar güvendiğinin haklılığını gördü. Samet, güzel bir oyun çıkardı.

        İkinci yarı ev sahibi takım Hırvatistan baskılı başladı. Galibiyeti koruma içgüdüsü ile oyunu savunmada kabullendik.

        Fakat, çok net gol pozisyonu vermedik.

        Karşılaşmada tüm takım oyuncuları ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Harika bir oyunla muhteşem bir sonuç aldılar.

        Coşkulu, isteyen, motivasyonu yüksek, kendine güvenleri olan, enerjik bir takım vardı sahada. Ekip performansı istenilenin çok üzerindeydi.

        Sahanın tartışılmaz en iyi oyuncusu ise İsmail’di. İkili mücadelelerin tamamını kazandı. Her an oyunun içerisindeydi. Çok çalıştı. Harika bir savunma örneği gösterdi.

        Montella zor olanı kolaya çevirirken, takımın potansiyelinin de ortaya çıkmasına ön ayak oldu.

        Hırvatistan zaferi, Milli Takımı Avrupa Şampiyonasına taşıyacak bir sonuç olarak tarihe geçecektir.

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