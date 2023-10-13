3 Şurada Paylaş!









"Aslında çok zor bir maça çıktık. Hırvatistan, Avrupa Elemeleri'nde kaybetmemişti kendi evinde. Hırvatistan topraklarında ilk defa onları yeniyoruz. Sonuna kadar mücadele veren bir takımımız vardı. Bu ruhu saha dışında da gösterdiler. Milli Takım'ın ailesine de teşekkür etmek istiyorum. Geldiğim ilk günden beri bize destek verdiler. Herkes bir oldu ve sonrasında bunu başarabildik."