A Milli Takım EURO 2024'ün kapısında! Letonya'yı yen, bileti kap...
A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki 6. maçında son dünya 3'üncüsü Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ederek gruptan çıkma yolunda dev bir adım attı. Ay-yıldızlılar, 15 Ekim'de Konya'da karşılaşacağı Letonya'yı yenmesi halinde Almanya biletini cebine koyacak.
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki 6. maçında Hırvatistan'a konuk olurken, güçlü rakibini 1-0 mağlup ederek göğsümüzü kabarttı.
Ay-yıldızlıları galibiyete taşıyan golü 30. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.
Milliler, bu galibiyetle puanını 13'e çıkarıp, 1 maçı eksik Hırvatistan'ın 3 puan önünde liderliğe yükseldi.
Gruptaki diğer maçta ise Letonya, sahasında Ermenistan'ı 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı ve puanını 3'e yükseltti.
Alınan sonuçların ardından D Grubu'nda puan durumu şu şekilde oluştu:
1- TÜRKİYE: 13
2- Hırvatistan: 10 (1 maçı eksik)
3- Ermenistan: 7
4- Galler: 7 (1 maçı eksik)
5- Letonya: 3
LETONYA'YI YENERSEK EURO 2024'Ü GARANTİLEYECEĞİZ
A Milli Takımımız, 15 Ekim Pazar günü Konya'da konuk edeceği Letonya'yı mağlup etmesi halinde bitime 1 maç kala EURO 2024'e katılmayı garantileyecek.