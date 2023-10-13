Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım EURO 2024'ün kapısında! Letonya'yı yen, bileti kap... - Futbol Haberleri

        A Milli Takım EURO 2024'ün kapısında! Letonya'yı yen, bileti kap...

        A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki 6. maçında son dünya 3'üncüsü Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ederek gruptan çıkma yolunda dev bir adım attı. Ay-yıldızlılar, 15 Ekim'de Konya'da karşılaşacağı Letonya'yı yenmesi halinde Almanya biletini cebine koyacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 00:21 Güncelleme: 13.10.2023 - 00:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki 6. maçında Hırvatistan'a konuk olurken, güçlü rakibini 1-0 mağlup ederek göğsümüzü kabarttı.

        2

        Ay-yıldızlıları galibiyete taşıyan golü 30. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

        3

        Milliler, bu galibiyetle puanını 13'e çıkarıp, 1 maçı eksik Hırvatistan'ın 3 puan önünde liderliğe yükseldi.

        4

        Gruptaki diğer maçta ise Letonya, sahasında Ermenistan'ı 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı ve puanını 3'e yükseltti.

        5

        Alınan sonuçların ardından D Grubu'nda puan durumu şu şekilde oluştu:

        1- TÜRKİYE: 13

        2- Hırvatistan: 10 (1 maçı eksik)

        3- Ermenistan: 7

        4- Galler: 7 (1 maçı eksik)

        5- Letonya: 3

        6

        LETONYA'YI YENERSEK EURO 2024'Ü GARANTİLEYECEĞİZ

        A Milli Takımımız, 15 Ekim Pazar günü Konya'da konuk edeceği Letonya'yı mağlup etmesi halinde bitime 1 maç kala EURO 2024'e katılmayı garantileyecek.

        7

        Mücadeleyi kaybetmemiz halinde ise ay-yıldızlıların kaderi kasım ayında Galler ile oynanacak maçta belli olacak.

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Destan yazdık: Bekle bizi Almanya!
        Destan yazdık: Bekle bizi Almanya!
        Arazi kavgası ölümle bitti!
        Arazi kavgası ölümle bitti!
        Habertürk ekibi çatışma hattında
        Habertürk ekibi çatışma hattında
        TBMM'den ortak bildiri
        TBMM'den ortak bildiri
        Balıkesir'de feci kaza
        Balıkesir'de feci kaza
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Çelik'ten ABD Dışişleri Bakanı'na tepki
        Çelik'ten ABD Dışişleri Bakanı'na tepki
        Tudor iddiası!
        Tudor iddiası!
        İngiltere'den İsrail'e donanma desteği
        İngiltere'den İsrail'e donanma desteği
        Güneşli günler sürüyor
        Güneşli günler sürüyor
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        "Her iki tarafta da sivillerin öldürülmesini kabul etmiyoruz"
        "Her iki tarafta da sivillerin öldürülmesini kabul etmiyoruz"
        Galatasaray'da Ziyech şoku!
        Galatasaray'da Ziyech şoku!
        Yabancının gelmesi için şartlar neler?
        Yabancının gelmesi için şartlar neler?
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        Gardi'den Mane itirafı!
        Gardi'den Mane itirafı!
        "İsrail Şam ve Halep Havalimanını vurdu"
        "İsrail Şam ve Halep Havalimanını vurdu"
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        MHR yeni modelle halka açılıyor