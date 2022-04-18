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2022 Coachella Festivali'nden renkli görüntüler

ABD California eyaletinin Coachella Vadisi'nde düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella 2022 başladı. Pandemi nedeniyle 3 kez ertelenen festivale, ünlüler renkli kıyafetleriyle katıldı

HABERTURK.COM
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    Son dakika: ABD California 2022 Coachella Festivali'nden renkli görüntüler

    ABD Californiya eyaletinin Riverside şehrindeki, Coachella Vadisi'nde düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella 2022, 15 Nisan'da başladı. Pandemi nedeniyle 3 kez ertelenen 2022 Coachella Festivali bu yıl maske ve aşı zorunluluğu olmadan devam ediyor. Billie Eilish, Justin Bieber, Snoop Dogg, Harry Styles, Doja Cat gibi isimlerin sahne aldığı festivale ünlü isimler akın etti. Türkiye'den ise influencer Duygu Özaslan dev organizasyonda katıldı. Coachella'da bu yıl abartılı kombinler yerine daha sade ve sportif kombinler tercih edildi. İşte festivalden kameralara yansıyanlar...
  • 02
    Son dakika: ABD California 2022 Coachella Festivali'nden renkli görüntüler

    Vanessa Hudgens
  • 03
    Son dakika: ABD California 2022 Coachella Festivali'nden renkli görüntüler

    Olivia Culpo

     
  • 04
    Son dakika: ABD California 2022 Coachella Festivali'nden renkli görüntüler

    Alessandra Ambrosio 
  • 05
    Son dakika: ABD California 2022 Coachella Festivali'nden renkli görüntüler

    Alessandra Ambrosio 

     
  • 06
    Son dakika: ABD California 2022 Coachella Festivali'nden renkli görüntüler

    Elsa Hosk
  • 07
    Son dakika: ABD California 2022 Coachella Festivali'nden renkli görüntüler

    Duygu Özaslan
  • 08
    Son dakika: ABD California 2022 Coachella Festivali'nden renkli görüntüler

    Billie Eilish
  • 09
    Son dakika: ABD California 2022 Coachella Festivali'nden renkli görüntüler

    Dixie D'Amelio ve Patrick Ta

     
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    Son dakika: ABD California 2022 Coachella Festivali'nden renkli görüntüler

    Camila Mendes ve Zoey Deutch

     
  • 11
    Son dakika: ABD California 2022 Coachella Festivali'nden renkli görüntüler

    Charli D'Amelio

     
  • 12
    Son dakika: ABD California 2022 Coachella Festivali'nden renkli görüntüler

    DJ Ravidrums ve Jared Leto
  • 13
    Son dakika: ABD California 2022 Coachella Festivali'nden renkli görüntüler

    Paris Hilton

     
  • 14
    Son dakika: ABD California 2022 Coachella Festivali'nden renkli görüntüler

    Nicole Scherzinger

     
  • 15
    Son dakika: ABD California 2022 Coachella Festivali'nden renkli görüntüler

    Romee Strijd
  • 16
    Son dakika: ABD California 2022 Coachella Festivali'nden renkli görüntüler

    Emma Chamberlain

     
  • 17
    Son dakika: ABD California 2022 Coachella Festivali'nden renkli görüntüler

    Maura Higgins

     
  • 18
    Son dakika: ABD California 2022 Coachella Festivali'nden renkli görüntüler

    Veronica Ferraro

     
  • 19
    Son dakika: ABD California 2022 Coachella Festivali'nden renkli görüntüler

    Leonie Hanne
  • 20
    Son dakika: ABD California 2022 Coachella Festivali'nden renkli görüntüler

    Ari Lennox
  • 21
    Son dakika: ABD California 2022 Coachella Festivali'nden renkli görüntüler

    Doja Cat
  • 22
    Son dakika: ABD California 2022 Coachella Festivali'nden renkli görüntüler

    Orville Peck
  • 23
    Son dakika: ABD California 2022 Coachella Festivali'nden renkli görüntüler

    Beabadoobee
  • 24
    Son dakika: ABD California 2022 Coachella Festivali'nden renkli görüntüler

    Doja Cat
  • 25
    Son dakika: ABD California 2022 Coachella Festivali'nden renkli görüntüler

    Jackson Wang

     
  • 26
    Son dakika: ABD California 2022 Coachella Festivali'nden renkli görüntüler

    Doja Cat
  • 27
    Son dakika: ABD California 2022 Coachella Festivali'nden renkli görüntüler
  • 28
    Son dakika: ABD California 2022 Coachella Festivali'nden renkli görüntüler
  • 29
    Son dakika: ABD California 2022 Coachella Festivali'nden renkli görüntüler
  • 30
    Son dakika: ABD California 2022 Coachella Festivali'nden renkli görüntüler
  • 31
    Son dakika: ABD California 2022 Coachella Festivali'nden renkli görüntüler

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