ABD Californiya eyaletinin Riverside şehrindeki, Coachella Vadisi'nde düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella 2022, 15 Nisan'da başladı. Pandemi nedeniyle 3 kez ertelenen 2022 Coachella Festivali bu yıl maske ve aşı zorunluluğu olmadan devam ediyor. Billie Eilish, Justin Bieber, Snoop Dogg, Harry Styles, Doja Cat gibi isimlerin sahne aldığı festivale ünlü isimler akın etti. Türkiye'den ise influencer Duygu Özaslan dev organizasyonda katıldı. Coachella'da bu yıl abartılı kombinler yerine daha sade ve sportif kombinler tercih edildi. İşte festivalden kameralara yansıyanlar...