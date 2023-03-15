HABERTURK.COM

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği'nin (GYODER) Ziraat GYO'nun katkıları ile hazırladığı 'GYODER Gösterge' 2022 4. Çeyrek Raporuna göre; geçtiğimiz yıl toplam konut satış adedi 1 milyon 485 bin 622 oldu. 147 bin 961 adetle yıllık bazda en yüksek birinci el satış verilerinin gerçekleştiği dördüncü çeyrek sonrasında, yıllık toplam birinci el konut satış adedi 460 bin 79’a ulaştı. 2022 yılı dördüncü çeyrek konut satışları ise yıllık bazda yaklaşık yüzde 21 oranında gerileme kaydederek 428 bin 429 adet olarak gerçekleşti.

Yıl genelinde veri tarihindeki en düşük satış adedi görülse de yılın ilk yarısında birinci el satış adedinin geçtiğimiz yılın aynı döneminin üzerinde gerçekleşmesi ve aralık ayında, aylık bazda en yüksek satış adedini yakalaması olumlu bir gösterge olarak ön plana çıktı.

2022 Aralık ayı satışlarının 77 bin 889 adedi birinci el, 130 bin 74 adedi ise ikinci el olarak gerçekleşti.

Yıl içerisinde en çok konut satışının gerçekleştiği 2022 Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre birinci el konutlar yüzde 1,49 artarak 77 bin 889 adet oldu. İkinci el konut satışları da yüzde 13,14 azalarak 130 bin 74 adet olarak gerçekleşti. Aralık ayında toplam 207 bin 963 adet konut satıldı.

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI ARTARKEN KREDİ KULLANIMI AZALDI

Konut kredisi faiz oranlarındaki artışın devam etmesi ve konut kredisi kullanımına ilişkin Haziran ve Ekim aylarında BDDK’nın yaptığı düzenlemeler nedeniyle kredi kullanımını azaldı. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 11,3, yıllık bazda yüzde 54,1 oranında gerileme kaydedildi.

Konut kredisi faiz oranlarının ağırlıklı ortalaması 2021 yılı 4.çeyreğinde görülen yüzde 17,43’e kıyasla 2022 yılı 4.çeyreğinde yüzde 20,78’e yükseldi.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde toplam satışların içinde birinci el konutlar yüzde 34.4 orana sahipken, ikinci el konut satışlarının oranı yüzde 65.6 olarak gerçekleşti.

2022 yılında konut satışlarının yüzde 31’ini birinci el satışlar oluştururken ilk ve ikinci çeyrekte birinci el konut satışlarında geçen yılın aynı dönemlerine kıyasla sıçrama görüldü.

Birinci el konut satışlarının 460 bin 79 adet olarak gerçekleştiği 4. Çeyrekte konut satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,3 oranında geriledi.

İpotekli konut satışlarının toplam satışlar içindeki payının son çeyrekte yüzde 12,1 olduğu görülürken, yıl genelinde ipotekli satışların toplam satışlara oranı yüzde 18,9 olarak gerçekleşti.

YABANCIYA SATIŞTA HER 5 SATIŞTAN BİRİ RUSLARA

Dördüncü çeyrekte yabancılara yapılan satışlarda tarihin en yüksek satış adedi elde edilirken, toplam satışlar içerisinde en yüksek paya ulaşıldı. Yabancılara satışlar, 2022 yılında 67 bin 490 adet oldu. Toplam satışlar içinde yabancıların payı ise yüzde 4,5 olarak gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışlarında il bazında ilk sırada yüzde 38,6 pay ile İstanbul yer alırken Antalya ise yüzde 29,3 ile ikinci sırayı aldı. Ülke uyruklarına göre en yüksek alımların yüzde 22,8 ile Rusya Federasyonu vatandaşları tarafından gerçekleştirildiği konut satışlarında Rusya’nın ardından İran ve Irak vatandaşları yer aldı.

Körfez ülkelerinden yapılan alımlarda ise bir gerileme yaşandı. Körfez ülkelerinin bir önceki yılın son çeyreğinde yüzde 35,97 olan payı, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde yüzde 26,28’e geriledi.

2022 yılı 4. çeyrekte yabancıların edindiği gayrimenkullerin yüzde 23,9’u vatandaşlık işlemine konu oldu. Vatandaşlık ediniminin toplam yabancıya konut satışları içindeki payı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 artış gösterdi.