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ABD'li arazi aracı üreticisi Jeep, 2022 yılından itibaren ürün gamının tamamında elektrikli güç seçenekleri sunmayı planlıyor. Söz konusu açıklama, markanın CEO'su Christian Meunier'dan geldi.

Avustralya basınına açıklamalarda bulunan Meunier, Jeep'i 'dünyanın en yeşil SUV markası' yapmak istediklerini belirtti.

Her ne kadar Türkiye'de daha çok dizel motorlar ile tercih edilse de, diğer pazarlarda Jeep'in V8 ve V6 benzinli motorları daha çok rağbet görüyor. Şirketin elektrikli ve hibrit güç ünitelerine geçişi ile birlikte yüksek hacimli motorlara veda etmesi bekleniyor.

Meunier'in aktardığına göre, 2022 yılında itibaren tüm Jeep modellerinde sunulacak tam elektrikli ve hibrit güç versiyonlar, markayı hem çevreci yapacak hem de araçlara yakıt ekonomisi sağlayacak.

Jeep'in 2009 yılında tüm dünyada 300 bin adet seviyesinde satış yaptığını hatırlatan Christian Meunier, markanın bugünkü satışlarının ise 1.5 milyon adeti bulduğunu bildirdi.

Jeep CEO'su, "Önceki dönemlerde daha niş bir marka iken, bugün pazardaki varlığımızı artırıyoruz. Elektrikli Jeep'ler bugüne kadar üretilmiş en iyi Jeep modelleri olacak" dedi.

Jeep'in bugüne kadar arazi odaklı bir marka olduğundan da bahseden Jeep CEO'su Christian Meunier, "Yeni modellerimiz ile bunu değiştirmek istiyoruz. Araçlarımızın arazi kabiliyetleri dışında, sürdürülebilir olarak da pazarda farklılaşmalarını hedefliyoruz" diye konuştu.