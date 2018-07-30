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2022 Dünya Kupası: Katar rakiplerinin önüne geçmek için sabotajla suçlanıyor

İngiltere'de yayınlanan Sunday Times gazetesi, Katar'ın 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapabilmek için rakiplerine karşı gizli bir sabotaj kampanyası yürüttüğünü yazdı. Katar ise suçlamayı reddediyor. BBC Spor Editörü Dan Roan, FIFA'nın Katar'a karşı atabileceği adımları inceledi.

30.07.2018 - 10:39 | Güncelleme:
- Getty Images
2022 Katar Dünya Kupası 21 Kasım - 18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek

İngiltere'de yayınlanan Sunday Times gazetesi, Katar'ın 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapabilmek için rakiplerine karşı gizli bir sabotaj kampanyası yürüttüğünü yazdı. Katar ise suçlamayı reddediyor.

Sızdırılan belgeleri gördüğünü ve bunları haberleştirdiğini belirten gazete, Katar takımının ABD'deki bir halkla ilişkiler şirketinin yanı sıra eski CIA ajanlarıyla da çalışarak 2022 için rakipleri olan Vustralya ve ABD'ye karşı karalama yapmayı hedeflediğini aktardı.

Habere göre amaç, bu ülkelerde Dünya Kupası için ulusal bir destek olmadığı imajını yaratmaktı.

Bu FIFA kurallarının çiğnenmesi anlamına geliyor.

Katar'ın Dünya Kupası adaylığı daha önce de yolsuzluk suçlamalarına yol açmış fakat FIFA'nın iki yıl süren soruşturmasının sonunda ülke aklanmıştı.

Karalama kampanyası iddialarında neler var?

  • Saygın bir akademisyene dokuz bin dolar ödenerek ABD'de düzenlenecek turnuvanın büyük ekonomik maliyeti olacağına dair bir makale yazdırıldı ve makale dünya çapında basın kuruluşlarına dağıtıldı.
  • Her ülkede gazeteciler, bloggerlar ve ünlülere para ödenerek onların diğer adaylar hakkında olumsuz yazılar yazması sağlandı.
  • Bir grup ABD'li beden eğitimi öğretmeni örgütlenerek Kongre'deki temsilcilerinden turnuva için harcanacak paranın liselerde daha iyi beden eğitimi için harcanmasını talep etmeleri sağlandı.
  • Avustralya'daki rugby karşılaşmalarında taraftarların Dünya Kupası adaylığını protesto etmeleri örgütlendi.
  • Diğer ülkelerin kampanyalarında yer alan kişiler hakkında istihbarat raporları hazırlandı.

Sunday Times gazetesi sızdırılan belgelerin kaynağının Katar'ın 2022 adaylığı ekibinde yer alan bir kişi olduğunu ve FIFA'nın soruşturma boyunca bu belgeleri ortaya çıkaramadığını yazdı.

Katarlı yetkililer ise Sunday Times'ın açıklamalarını reddettiklerini, FIFA tarafından soruşturulduklarını ve herhangi bir usulsüzlük tespit edilmediğini belirtti.

- PA

Analiz

Dan Roan, BBC Spor Editörü

Katar'ın Dünya Kupası ev sahipliği bir kere daha suçlamaların gölgesine girdi.

Sekiz yıl önce şok bir şekilde kazandığı ev sahipliğinden beri Katar'ın bunu nasıl başardığı sorgulandı.

Ülkedeki hava koşulları nedeniyle turnuvanın kış aylarına alınması ve tesislerin inşaatında yaşamlarını yitiren, kötü koşullarda çalıştırılan işçiler tartışmalara yol açtı.

Peki bu son iddialar ne anlama geliyor?

Bir yanda bu suçlamalara dair tüm ayrıntıları bilmiyoruz. İddialar birkaç yıl öncesine ait ve bazıları Katar'ın ev sahipliği için bu tür yöntemler kullanan ilk ülke olmadığını söyleyecek.

Daha önce de İngiltere'nin 2018 adaylığı için rakiplerine casusluk yaptığı öne sürülmüştü.

Katar daha önce soruşturmadan aklanarak çıktı fakat soruşturmayı yürütenler bu belgelerden habersizse ve bu iddiaların kuralları ihlal ettiği ortaya çıkarılırsa Katar'ın ev sahipliğinin elinden sansasyonel bir şekilde alınabileceğine yönelik bir spekülasyon var.

Turnuvaya dört yıl kala Katar on milyarlarca doları çoktan harcamış durumda. Bu yüzden turnuvanın Katar'dan alınması düşük bir ihtimal.

FIFA, böyle bir adım atması durumundan Katar'ın kendisine karşı dava açmasından endişelenir.

Öte yandan FIFA'nın yıllardır yolsuzluk skandallarıyla anılmasının ardından başa gelen yeni yönetim tekrardan güven kazanma sözü vermişti. Bu yüzden belki de yeni bir soruşturma başlatmak zorunda hissederler.

Katar Körfez'deki komşularıyla bir anlaşmazlık yaşıyor ve bu durum, sızıntının arkasındaki neden olabilir.

FIFA Başkanı Gianni Infantino 48 takımlı bir Dünya Kupası'ndan yana olduğu için, bu sızıntının doğrulanması halinde Katar'a turnuvayı komşularıyla ortak düzenlemesi için bir baskı yapılması da ihtimal dahilinde.

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