2022 Dünya Kupası: Katar rakiplerinin önüne geçmek için sabotajla suçlanıyor

İngiltere'de yayınlanan Sunday Times gazetesi, Katar'ın 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapabilmek için rakiplerine karşı gizli bir sabotaj kampanyası yürüttüğünü yazdı. Katar ise suçlamayı reddediyor.
Sızdırılan belgeleri gördüğünü ve bunları haberleştirdiğini belirten gazete, Katar takımının ABD'deki bir halkla ilişkiler şirketinin yanı sıra eski CIA ajanlarıyla da çalışarak 2022 için rakipleri olan Vustralya ve ABD'ye karşı karalama yapmayı hedeflediğini aktardı.
Habere göre amaç, bu ülkelerde Dünya Kupası için ulusal bir destek olmadığı imajını yaratmaktı.
Bu FIFA kurallarının çiğnenmesi anlamına geliyor.
Katar'ın Dünya Kupası adaylığı daha önce de yolsuzluk suçlamalarına yol açmış fakat FIFA'nın iki yıl süren soruşturmasının sonunda ülke aklanmıştı.
Sunday Times gazetesi sızdırılan belgelerin kaynağının Katar'ın 2022 adaylığı ekibinde yer alan bir kişi olduğunu ve FIFA'nın soruşturma boyunca bu belgeleri ortaya çıkaramadığını yazdı.
Katarlı yetkililer ise Sunday Times'ın açıklamalarını reddettiklerini, FIFA tarafından soruşturulduklarını ve herhangi bir usulsüzlük tespit edilmediğini belirtti.
Dan Roan, BBC Spor Editörü
Katar'ın Dünya Kupası ev sahipliği bir kere daha suçlamaların gölgesine girdi.
Sekiz yıl önce şok bir şekilde kazandığı ev sahipliğinden beri Katar'ın bunu nasıl başardığı sorgulandı.
Ülkedeki hava koşulları nedeniyle turnuvanın kış aylarına alınması ve tesislerin inşaatında yaşamlarını yitiren, kötü koşullarda çalıştırılan işçiler tartışmalara yol açtı.
Peki bu son iddialar ne anlama geliyor?
Bir yanda bu suçlamalara dair tüm ayrıntıları bilmiyoruz. İddialar birkaç yıl öncesine ait ve bazıları Katar'ın ev sahipliği için bu tür yöntemler kullanan ilk ülke olmadığını söyleyecek.
Daha önce de İngiltere'nin 2018 adaylığı için rakiplerine casusluk yaptığı öne sürülmüştü.
Katar daha önce soruşturmadan aklanarak çıktı fakat soruşturmayı yürütenler bu belgelerden habersizse ve bu iddiaların kuralları ihlal ettiği ortaya çıkarılırsa Katar'ın ev sahipliğinin elinden sansasyonel bir şekilde alınabileceğine yönelik bir spekülasyon var.
Turnuvaya dört yıl kala Katar on milyarlarca doları çoktan harcamış durumda. Bu yüzden turnuvanın Katar'dan alınması düşük bir ihtimal.
FIFA, böyle bir adım atması durumundan Katar'ın kendisine karşı dava açmasından endişelenir.
Öte yandan FIFA'nın yıllardır yolsuzluk skandallarıyla anılmasının ardından başa gelen yeni yönetim tekrardan güven kazanma sözü vermişti. Bu yüzden belki de yeni bir soruşturma başlatmak zorunda hissederler.
Katar Körfez'deki komşularıyla bir anlaşmazlık yaşıyor ve bu durum, sızıntının arkasındaki neden olabilir.
FIFA Başkanı Gianni Infantino 48 takımlı bir Dünya Kupası'ndan yana olduğu için, bu sızıntının doğrulanması halinde Katar'a turnuvayı komşularıyla ortak düzenlemesi için bir baskı yapılması da ihtimal dahilinde.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.