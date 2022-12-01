Peki 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turuna hangi ülkeler yükseldi?

2022 Dünya Kupası'nda üçüncü grup maçları hala oynanıyor. Ancak A, B, C ve D gruplarındaki son maçlar oynandı. E, F, G ve H grupları ise hala daha kaderlerini belirlemeyi bekliyor. Ancak Katar'da G Grubu'nda mücadele veren Brezilya, son 16 turunu şimdiden garantiledi.