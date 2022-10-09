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ÖSYM DHBT başvuruları alınıyor! 2022 KPSS DHBT sınavı ne zaman yapılacak?

7 Ekim 2022 Cuma günü ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasından ve bugün gerçekleştirilen KPSS'den sonra vatandaşlar KPSS DHBT hakkında araştırma yapmaya başladı. DHBT başvuru süreci hakkında merak edilenleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

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  • 2022 KPSS DHBT sınavı ne zaman yapılacak? KPSS DHBT başvuruları ne zaman sona eriyor, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

    7 Ekim 2022 Cuma günü ÖSYM'den DHBT hakkında açıklama geldi ve bugün KPSS gerçekleştirildi. DHBT hakkında merak edilen, başvuru süreci hakkında soruların yanıtlarını sizler için derledik.
  • 2022 KPSS DHBT sınavı ne zaman yapılacak? KPSS DHBT başvuruları ne zaman sona eriyor, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

    KPSS DHBT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuruları başladı. 7 Ekim 2022 tarihinde başlayan başvurular, 17 Ekim 2022 tarihinde sona erecek.

    DHBT BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
  • 2022 KPSS DHBT sınavı ne zaman yapılacak? KPSS DHBT başvuruları ne zaman sona eriyor, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

    KPSS DHBT GEÇ BAŞVURU GÜNÜ HANGİ GÜN?

    DHBT geç başvuru günü 25 Ekim 2022 tarihinde alınacak.

    KPSS DHBT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    KPSS DHBT Sınavı ile ilgili ÖSYM'den gelen yazılı açıklama şu şekilde;

    KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavına (DHBT) başvurular, 07 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak.

    Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Diyanet İşleri Başkanlığı’nda din hizmetlerinde görev almak isteyen adaylar, KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır.

    Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.

    Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-KPSS kılavuzlarında yer almaktadır. Adaylar, kılavuzlara aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların kılavuzları dikkatle incelemeleri gerekmektedir."
  • 2022 KPSS DHBT sınavı ne zaman yapılacak? KPSS DHBT başvuruları ne zaman sona eriyor, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

    KPSS DHBT BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    DHBT başvuru ücreti 115 TL'dir.
  • 2022 KPSS DHBT sınavı ne zaman yapılacak? KPSS DHBT başvuruları ne zaman sona eriyor, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

    DHBT SINAVI NE ZAMAN?

    DHBT sınavı 27 Kasım 2022 saat 10.15 tarihinde gerçekleştirilecek.

    DHBT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    DHBT sınav sonuçları 16 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

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