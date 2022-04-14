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2022-MSÜ sınav sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) sonuçlarının açıklandığını duyurdu

2022-MSÜ sınav sonuçları açıklandı
2022-MSÜ sınav sonuçları açıklandı
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AA

Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 27 Mart 2022'de gerçekleştirilen 2022-MSÜ sınav sonuçlarının açıklandığını, sonuçların "http://sonuc.osym.gov.tr" sayfası ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından öğrenilebileceğini belirtti.

Öte yandan, söz konusu sınavın cevap kağıtları ve aday cevapları da erişime açıldı.

Aday cevapları ve soruların doğru cevaplarına, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtları ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bugünden itibaren 10 gün süreyle erişim sağlanabilecek.

Adaylar, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresine TC kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecek.

Ayrıca adaylar, form üzerindeki soru numaralarını seçtiklerinde, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görüntüleyebilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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