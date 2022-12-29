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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2022'ye damga vuran magazin olayları

Bir yılı daha geride bırakıyoruz... Ünlüler dünyası için 2022 yılı çok hareketli geçti. Bazı gelişmeler ise Türkiye gündemine bile taşındı. Yaşananları sizler için derledik...

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  • 2022'ye damga vuran magazin olayları - Magazin haberleri

    BÜLENT ERSOY'A ŞEMSİYE TUTAN ASKER GÖREVDEN ALINDI - 14 OCAK

    Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyaretinde bir subayın yağmurdan ıslanmasın diye şemsiye tuttuğu görüntü çok konuşulmuştu. Milli Savunma Bakanlığı, Bülent Ersoy'a bir subayın şemsiye tutması üzerine inceleme başlattı.
  • 2022'ye damga vuran magazin olayları - Magazin haberleri

    İnceleme sonucu Anıtkabir komutanı ve takım komutanı, görevinden alındı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve Takım Komutanı görevinden alınmıştır" denildi.
  • 2022'ye damga vuran magazin olayları - Magazin haberleri

    'Diva' lakaplı sanatçı da yaşananların ardından sessizliğini bozdu. Ersoy, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

    Kamuoyunun Dikkatine;

    Biraz önce almış olduğum bir haber ile şaşkınlık ve üzüntümü zat-ı alileri sizlerle paylaşmak istedim. Geçtiğimiz Çarşamba günü Büyük Ata’mızı ziyaret edip, çocuk denecek yaşlarımdan bugünlere değin gelen Büyük Ata’ya olan derin sevgi ve engin saygılarımı ifade edebilmek adına huzurlarına gidip ebedi istirahatgahına kendilerini ve de en büyük silah arkadaşlarından birisi olan Merhum İsmet İnönü Paşayı da ziyarete gittim. Her iki rahmetliye de dualarımı ettim saygılarımı sundum. Bu arada ziyaretim öncesi ve esnasında da ne Anıtkabir Komutanlığı ne de komutanlarından herhangi özel şahsi taleplerim olmamıştır.

    Kendime ait olan yürüyen sandalyemi kendi aracımla getirtip 9 kişilik ekibimle orada idim. Tekerlekli sandalyeyi kullanan ise kendi ekibimden birisi idi. Binaenaleyh naçizane bendenizin arzu ve talepleri doğrultusunda olmamış oldurmazdım da zaten. Kaldı ki başımdaki şapkam o ziyaretim esnasında ki hava şartlarının fevkalade kötü oluşuna mani olabilecek bir şekilde ve büyüklük de idi örneğin şemsiye tutulması ise, sanırım en büyük komutan Büyük Atatürk'ün zamanın da ifade buyurdukları üzere; “Beyler hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz; hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz, fakat sanatkâr olamazsınız." dediği gibi Büyük Ata’nın bu sözlerini baz alarak kendilerince gerek yaşıma, gerekse sanatıma bir saygı sunmak adına naçizane bendenize yapmış oldukları bir favördü bu görüntülerdeki hal ve tavırlar sanırım. Bendenizin bu şemsiye ve de şemsiye tutan değerli komutanın varlığından bile haberim yoktu, ben de herkes gibi bu bahsi geçen olay fotoğrafı ancak basın yayınında gördüm.

    O nedenle, bu konuların vebali de bendenize ait değildir.

    Benim üzüntüm sadece amacı Büyük Atatürk'ün sözleri doğrusunda hareket eden nazik, centilmen ve saygılı komuta düzeyindeki bu kişilerin bazı prosedürler var ise, bunları aşıp ceza almalarından ötürü yaşadıkları bu durumlardır.

    Başta sayın komutan ve emri iradelerindeki konuyla ilgili cezalandırılan her kimler ise o kişilere maddi ve manevi her türlü imkanlarımı da seferber edeceğimi kendilerine Bülent Ersoy sözü ile hazır olduğumu bildiririm.

    Saygılamla efendim.
  • 2022'ye damga vuran magazin olayları - Magazin haberleri

    ŞARKISI POLEMİK OLDU - 16 OCAK

    Sezen Aksu'nun 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı gündem oldu. Şarkıda geçen, "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözleri sosyal medyada polemik oldu. Aksu'ya gelen eleştirilerden sonra Mustafa Sandal ve Seda Sayan, ünlü şarkıcıya destek çıktı.
  • 2022'ye damga vuran magazin olayları - Magazin haberleri

    Youtube'da yayınladığı parçasına bir not da düşen Aksu, "Size güzel bir yeni yıl dilemek için bir sürü cümle geçti aklımdan, hiçbiri içime sinmedi. O nedenle düşünmeden kalbimden geleni yazıyorum. Bu yılın hepimize daha iyi insan olabilmeyi, dünya üzerindeki canlı cansız her şeyin bütünlüğünü hatırlamayı, kendimizden başlayarak hakikatle yüzleşebilmeyi, koşulsuz özgürlüğün peşine düşmeyi, dayanışmanın kudretini idrak edebilmeyi, birbirimizin yaralarını sarabilmeyi, gitgide normalleştirdiğimiz şiddetin ve onu normalleştirmek için küçücük insan aklıyla oynadığımız oyunlardan utanabilmeyi, değişmeyi, dönüşmeyi, ilerlemeyi, her varlığı eşitleyen gerçek adaleti tesis edebilmeyi ve bunu mümkün kılacak aklı başımıza getirmesini diliyorum bütün kalbimle…" ifadelerini kullandı.
  • 2022'ye damga vuran magazin olayları - Magazin haberleri

    Ancak 'Minik Serçe'nin, şarkısında geçen, "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." ifadeleri tepki çekti.

    Bazı sosyal medya kullanıcıları Sezen Aksu'ya dini değerlere hakaret ettiği için dava açılması gerektiğini belirterek tepki gösterdi. Aksu'ya tepki gösteren siyasiler de vardı.
  • 2022'ye damga vuran magazin olayları - Magazin haberleri

    ECE ERKEN'İN EŞİ ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU ÖLDÜRÜLDÜ - 27 OCAK

    Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
  • 2022'ye damga vuran magazin olayları - Magazin haberleri

    Mahmutyazıcıoğlu saat 00.30 sıralarında Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yaşamını yitirdi.
  • 2022'ye damga vuran magazin olayları - Magazin haberleri

    Ünlü sunucu yılbaşında oğlu Eymen, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Mahmutyazıcıoğlu'nun ilk eşinden olan çocuklarıyla çekildiği fotoğrafları paylaşmıştı. Erken, "Her şey geride kalsın; yepyeni sayfalara umutlu hikayeler yazalım… 2022’de yıldızımız hep parlasın. Şahane bir yıl dileriz." notunu düşmüştü.
  • 2022'ye damga vuran magazin olayları - Magazin haberleri

    'ŞİDDET' İDDASI - 5 ŞUBAT

    Mihriban Hurmacı, futbolcu eşi Özer Hurmacı tarafından darp edildiğini açıkladı. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Hurmacı, "İçime bir şüphe doğdu. Telefonunu aldım, baktım. Kadınlarla mesajlaşmaları vardı. Onu sormak için yanına gittim, sinirlendi. Beni odaya çekip, darbetti. Bu duruma çocuklar da şahit oldu. Polise gidip, şikayetçi olup, rapor aldım. Özer'i gözaltına aldılar. Aldatılmaya göz yummayacağım. Özer'den boşanacağım!" şeklinde konuştu.
  • 2022'ye damga vuran magazin olayları - Magazin haberleri

    Özer Hurmacı'nın avukatı Esennur Ezgi'den şiddet iddialarına cevap geldi. Ezgi, Mihriban Hurmacı'nın iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
  • 2022'ye damga vuran magazin olayları - Magazin haberleri

    Futbolcu Özer Hurmacı, 6 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı’ya evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle ‘çekişmeli’ olarak boşanma davası açmıştı.

    Eşinin sürekli Astroloji ile ilgilendiğini öne süren Hurmacı, "Astroloji haritasına bakıp onu aldattığımı söylüyor." iddiasında bulunmuştu.

    Ancak çift, aralarındaki buzları eritip, barışmış ve boşanmaktan vazgeçmişti.
  • 2022'ye damga vuran magazin olayları - Magazin haberleri

    TARKAN'IN 'GEÇÇEK' ŞARKISI GÜNDEM OLDU - 17 ŞUBAT

    Tarkan'ın merakla beklenen şarkısı 'Geççek' şubat ayında müzikseverlerle buluştu. Megastar, uzun bir aradan sonra hayranlarının karşısına yine hareketli bir şarkıyla çıktı.
  • 2022'ye damga vuran magazin olayları - Magazin haberleri

    Tarkan'ın, 'Geççek' adını verdiği parçası Türkiye'nin gündemine oturdu. Türkçe'nin bozulmasına hizmet edeceği tartışması başladı. Sözleri ortaya çıktıktan sonra "Türkçeyi katlediyor." tartışması yerine, "Şarkı hükümet karşıtı politik amaç mı taşıyor?" sorusuna bıraktı. Pek çok siyasi de konuya dair paylaşımda bulundu.
  • 2022'ye damga vuran magazin olayları - Magazin haberleri

    Yeni şarkısının yayınından önce YouTube'da video paylaşan Tarkan, 'Geççek'i nasıl yazdığını açıkladı:

    "Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum. O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. 'Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek'. Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm. Dilerim ki “Geççek” yüzünüzde bir gülümsemeye vesile olur ve hepimize iyi gelir."
  • 2022'ye damga vuran magazin olayları - Magazin haberleri

    'İFFET' KRİZİ - 23 ŞUBAT

    Uzun süredir gözlerden uzak olan Faruk Peker, Habertürk'e suskunluğunu bozdu. Türk sinemasında kültleşen 'İffet'teki 'araba camı sahnesi' hakkında da konuşan Peker'in açıklamaları 40 yıl önce çekilen filmi yine Türkiye'nin gündemine taşıdı.

    "50 YIL KONUŞULACAK!"

    Faruk Peker, o sahneyle ilgili, "Sabah 08.00 Belgrad Ormanı'ndayız. Rahmetli Kartal Ağabey dedi ki; "Faruk öyle bir şey yapacağız ki, 50 sene konuşulacak". Taşı 50 seneye attı. Ben de yeni yetmeyim, 25 yaşındayım. 'Nasıl olacak ağabey?' dedim. Ahmet Sezerel de asistanı. Daha Müjde sete gelmemişti. Hemen provayı yaptık." dedi.
  • 2022'ye damga vuran magazin olayları - Magazin haberleri

    Müjde Ar'ın(67) sahneden habersiz olduğunu da ifade eden usta aktör, "Müjde'nin ne dediğini açıkça söylemem, yayınlayamazsın çünkü. (Gülüyor) İlk yorumundan sonra kahkahalarla güldük." şeklinde sözlerini sürdürdü.

    Bu sözlerin ardından Müjde Ar, yaptığı açıklamada, o sahneden haberi olduğunu söylerek, "Senaryoyu okudum. Her sahneyi biliyordum. Hiçbir filmde sete senaryoyu okumadan çıkmadım. Bu, bütün oyuncular için böyledir." dedi.
  • 2022'ye damga vuran magazin olayları - Magazin haberleri

    Faruk Peker, Müjde Ar'ın bu sözlerinin sonrasında "O sahne Belgrad Ormanı'nda bir ağacın dibinde, ben, Ahmet Sezerel ve Kartal Tibet otururken ortaya çıktı. Yaratıcısı da Kartal Tibet'tir. O sahne bomboş bir kağıttı. Müjde neden böyle açıklama yaptı anlamadım. Peki Müjde saat 09.00'da sete geldiğinde ve bu sahneyi duyduğunda neden şaşkınlık gösterip, yayınlayamayacağın bir cümle de kurup esprili bir şekilde tepkisini dile getirdi. Kimse o sahneyi öyle bilmiyordu. Yemin edebilirim. Bunu sadece Kartal Tibet biliyordu. O sahne 76 numaralı sahne ise, o sahnenin böyle canlandırılacağını ben dahil kimse bilmiyordu. Ahmet Sezerel de şahittir buna." dedi.
  • 2022'ye damga vuran magazin olayları - Magazin haberleri

    Peker, "Senaryoyu tabii ki hepimiz okuduk. Müjde de işine sadık bir meslektaşımızdır. Müjde'nin sanatına benim bir lafım yok. Yavuz Turgul'un tarzının dışında bir sahne bu. Turgul'un 'İffet' filminden önceki ve sonraki eserlerine bakıldığında o sahnenin zaten kendisinin tarzında olmadığı anlaşılır. Bu Ertem Eğilmez ekolünden gelen Kartal Tibet'in yaratıcılığının sonucudur." ifadelerini kullandı.
  • 2022'ye damga vuran magazin olayları - Magazin haberleri

    OSCAR TOKADI - 28 MART

    Bu yılın en sansasyonel olaylarından biri de Will Smith'in 94'üncü Oscar Ödülleri gecesinde sunucu ve komedyen Chris Rock'a attığı tokattı.
  • 2022'ye damga vuran magazin olayları - Magazin haberleri

    Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saçkıran rahatsızlığını espri konusu yapınca oyuncu sinirle sahneye gelerek Rock'a tokat atmış ve Smith'in "karımın adını ağzına alma" diye iki kez bağırması canlı yayına yansımıştı.
  • 2022'ye damga vuran magazin olayları - Magazin haberleri

    Will Smith, yaşananların ardından sosyal medyadan özür dileyerek "haddini aştığını" ve "utandığını" itiraf etti. Smith yazılı açıklamasında, "Şiddetin her türlüsü zehirli ve yıkıcıdır. Dün geceki Akademi Ödülleri'ndeki davranışım kabul edilemez ve affedilemezdi." ifadesini kullandı.
  • 2022'ye damga vuran magazin olayları - Magazin haberleri

    MEZARLIK DİYALOĞU SOSYAL MEDYAYI SALLADI - 24 MAYIS

    Evinde düşmesi sonucu hastaneye kaldırılan Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç, geçtiğimiz yıl ekim ayında hayata veda etmişti. 2020'de annesini kaybeden ünlü sanatçı, bu kez de babasının ölümüyle sarsılmıştı.
  • 2022'ye damga vuran magazin olayları - Magazin haberleri

    Babasını Karacaahmet Mezarlığı'na defneden Ersoy'un o anlarda menajeri Fevzi Siverek ile arasında geçen diyaloğu sosyal medyanın gündemine oturdu.
  • 2022'ye damga vuran magazin olayları - Magazin haberleri

    Kazılan mezarı göstererek yanındaki menajerine, "Çok dar değil mi?" diye soran ve "Standart" cevabını alan Ersoy'un, "E ben ne olacağım? Ben standarda sığmam ki" sözleri olay oldu. Ersoy'un sözleri sosyal medyada gündem  oldu.
  • 2022'ye damga vuran magazin olayları - Magazin haberleri

    DAVAYI DEPP KAZANDI - 2 HAZİRAN

    Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp (58) ile Amber Heard (36), 15 aylık evliliklerini 2017'de noktalamıştı. Bütün dünyanın 'bir Hollywood filmi' gibi takip ettiği Depp ve Heard'ün 'taciz' ve 'iftira' davasında jüri, haziran ayında kararını açıkladı. Jüri, Johnny Depp'i haklı bularak Amber Heard'ün Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.
  • 2022'ye damga vuran magazin olayları - Magazin haberleri

    6 hafta boyunca tarafları dinleyen jüri, aktör Depp'in eski karısını 'karalamadığını' tespit ederken, davanın ardından konuşan Johnny Depp, "Jüri bana hayatımı geri verdi, müteşekkirim." dedi.
  • 2022'ye damga vuran magazin olayları - Magazin haberleri

    Amber Heard kararın ardından yaptığı açıklamada, "Bugün hissettiğim hayal kırıklığını hiçbir kelime açıklayamaz. Dağlar kadar delil eski kocamın orantısız güç, etki ve nüfuzuna karşı koymaya yeterli gelmediği için çok üzgünüm. Bu kararın diğer kadınlar için geldiği anlam noktasında daha da üzgünüm. Bu bir gerilemedir. Zamanı, sesini çıkaran, ne düşündüğünü söyleyen bir kadının alenen utandırılabileceği ve küçük düşürülebileceği bir döneme geri sarıyor. Kadına yönelik şiddetin ciddiye alınması gerektiği fikrini öteliyor." ifadelerini kullandı.
  • 2022'ye damga vuran magazin olayları - Magazin haberleri

    Siverek ise, "Seninkini daha büyük yapacağız" ifadelerini kullandı.

    Sosyal medyada gündem olan bu diyalog, milyonlarca kişi tarafından paylaşarak izlendi.
  • 2022'ye damga vuran magazin olayları - Magazin haberleri

    ŞAMPANYAYI BEĞENMEDİ, İŞLETME MÜDÜRÜNÜN BAŞINA DÖKTÜ - 1 AĞUSTOS

    Şarkıcı Demet Akalın, sahne aldığı bir mekanda kendisine getirilen şampanyayı beğenmeyip yanındaki kişinin başından aşağı dökmüştü. Akalın'ın bu hareketi büyük tepki görmüştü. Tepkiler sonrası açıklama yapan Demet Akalın, "O gecede personel şefinin kendisi 'dök dök' diye ısrar ediyor. Gelen gurbetçi müşteriler de şampanyaları zaten garsonların kafasından dökülmesi için gönderiyor. 10 senedir dökülüyor şampanyalar bu şekilde, şimdi mi battı?" ifadelerini kullanarak kendisini savunmuştu.
  • 2022'ye damga vuran magazin olayları - Magazin haberleri

    Başından aşağı şampanya dökülen kişinin garson değil, işletme müdürü Murat Yaşar olduğu ortaya çıktı. Murat Yaşar da Demet Akalın’ı savundu.
  • 2022'ye damga vuran magazin olayları - Magazin haberleri

    Demet Akalın'la çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayımlayan Murat Yaşar şu ifadeleri kullandı:

    "Solistimiz ile 2018 yılından bu yana çalışıp birçok yeni proje ve sahnede de birlikte olmaktan onur ve gurur duyacağımızı belirtmek isterim. Bu durum tamamen espri amaçlıdır. Yıllardır plaj konserlerinde yaptığımız bu şampanya olayı aşağılık bir durum içeren bir şey barındırmamaktadır."
  • 2022'ye damga vuran magazin olayları - Magazin haberleri

    TATLISES ÖLÜMDEN DÖNDÜ - 26 AĞUSTOS

    Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Bodrum'da ölümden döndü. Tatlıses'in içerisinde olduğu otomobil Yalıkavak'ta şarampolden yuvarlandı.
  • 2022'ye damga vuran magazin olayları - Magazin haberleri

    Ayak tarak kemiklerinde kırıklar tespit edilen İbrahim Tatlıses kaza sonrası otomobilinden çıkarılırken böyle görüntülendi.
  • 2022'ye damga vuran magazin olayları - Magazin haberleri

    İbrahim Tatlıses, 2004’te de trafik kazası geçirmişti. Tatlıses, KKTC'de geçirdiği trafik kazasında kulağının arkasından hafif şekilde yaralanmıştı.
  • 2022'ye damga vuran magazin olayları - Magazin haberleri

    İMAM HATİP LİSESLİLERE YÖNELİK SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ - 26 AĞUSTOS

    30 Nisan 2022'de Ataşehir'de verdiği konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye çıkarılan Gülşen, ağustos ayında tutuklanmıştı. Ünlü şarkıcının avukatı Emek Emre tarafından, İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere tutukluluğun kaldırılması talebiyle itiraz dilekçesi sunulmuştu. İtirazı üst mahkeme olan İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi değerlendirdi. Şarkıcı Gülşen'in itirazını değerlendiren mahkeme tahliye kararı verdi.
  • 2022'ye damga vuran magazin olayları - Magazin haberleri

    Gülşen, 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada savunmasını şöyle yapmıştı:

    Suçsuzum… Yargılama sonunda beraat edeceğime inanıyorum. Bütün konu sahne içinde bir arkadaşımla şakalaşmamdan ibarettir. Sahnedeyken dinleyicilerimin arasına karışmak istedim. Kalabalıkta bu mümkün olmayacağı için sahnedeki arkadaşlarımdan birinden beni seyircilerin arasına taşımasını rica ettim. Sahnedeki başka bir arkadaşım, aramızdaki şakalaşma sebebiyle, "Seni İmam taşısın" dedi. ‘İmam’ da aramızda bu lakapla anılan Miraç’tır. Bu lakabın benim bildiğim özel bir anlamı yok. Böyle tanıdım. Sahne şovlarında da sıklıkla şakalaştığım bir arkadaşımdı.

    ‘Seni İmam taşısın’ sözü üzerine bu lakabın kelime olarak zihnimde kalıp olmasından ötürü, plansız ve hesapsız bir şakayla yanıt verdim. Sadece bir kişiye karşı, heyecanın getirdiği refleksle söylenmiş bir şey. İki kişi arasında geçmiş bir diyalog. Hatta şakamın sonu da "Kendisi" diye bitmektedir.

    Söylerken ne bir üçüncü şahıs ne de bir kesimi hedefledim. Diyalog o kadardı ve orada sonlandı. Seyirciye dönüp söylemedim, tekrarlamadım, alkışlatmadım. Dolayısıyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik edecek bir davranış sergilemedim. Niyetim ve amacım hiçbir zaman bu olmadı, olamaz da...

    Üzerime atılı suçu işlemedim kabul etmiyorum. Sadece iki kişi arasında geçen bu söylem hedefe oturtuldu. Değerlerini rencide etmiş olabileceğim herkesten bütün samimiyetimle özrümü diledim.

    Defalarca kadınlığım, bedenim, anneliğim ve giyim kuşamım üzerinden sözel olarak saldırıya uğradım, hedef gösterildim. Paylaşılması manipülatif ve manidardır. Konser nisanda, videonun yayılması ise 24 Ağustos’ta...

    Videonun yayılması, gözaltına alınmam ve cezaevine girmem sadece bir gün sürdü. Manevi olarak çok orantısız bedellere maruz kaldım. 5 gün cezaevinde, 15 gün evde olmak üzere toplam 20 gün hapis cezası aldım. Asıl tutsaklığım çocuğuma kavuşamamam. Oğlum, İspanya’da eğitim görüyor. O benden mahrum, ben de ondan mahrumum.

    Gülşen'in savunmasının ardından yurt dışı çıkış yasağı kaldırılmıştı.
  • 2022'ye damga vuran magazin olayları - Magazin haberleri

    1 Mart 2023 tarihinde hakim karşısına çıkacak olan Gülşen, yaşananların ardından Instagram hesabından yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullanmıştı:

    Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmaya hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım.
  • 2022'ye damga vuran magazin olayları - Magazin haberleri

    MAHKEMELİK OLDULAR - 15 EYLÜL

    Rol aldığı dizinin çekimleri nedeniyle Adana'da bulunan oyuncu Burak Deniz, gittiği bir otelde meslektaşı Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi ile tartışmıştı. Alkollü olduğu iddia edilen Burak Deniz taşkınlık çıkarınca Nilperi Şahinkaya masadan kalktı. Deniz, Şahinkaya’ya küfür etti.
  • 2022'ye damga vuran magazin olayları - Magazin haberleri

    29. Uluslararası Altın Koza Film Festivali Ödül Töreni sebebiyle Adana'da bulunan Şahinkaya, olayla ilgili olarak "Hukuki süreç başlayacağı için avukatlarımızdan öğrenebilirsiniz. Bununla ilgili hiçbir konuşma yapmayacağım" şeklinde açıklama yapmıştı.
  • 2022'ye damga vuran magazin olayları - Magazin haberleri

    Yaşananların ardından Burak Deniz, sosyal medya hesabında yazılı bir açıklama yayınlayarak özür diledi. Oyuncu, ifadelere yer verdi:

    Geçtiğimiz cuma gününden bu yana kamuoyunu meşgul eden ve bir çok iddiaya sebebiyet veren konuyla ilgili açıklamamı bilginize sunarım. Adana Film Festivali nedeniyle bulunduğumuz otelde Nilperi Şahinkaya, erkek arkadaşı Emre Yusufi ve arkadaşı Deniz Akıncı ile yaşamış olduğum ve istemediğim şekilde arkadaşlarımı kırmamla sonuçlanan hadise nedeniyle tekrardan çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Şakalaşmak isterken dozajının kaçabileceğini düşünemediğim, oldukça tatsız geçen bir gecenin sabahında kendilerinden hemen ve bizzat özür dilemek için gerek menajerim aracılığıyla gerekse de kendim doğrudan iletişime geçmeye çalıştım ancak başarılı olamadım. Kamuoyu nezdinde yaşanan bu talihsiz olaydan ve topluma örnek teşkil etmeyen bu davranışımdan ötürü Nilperi Şahinkaya ve arkadaşlarından ayrıca o gece olaya tanık olan herkesten teker teker özür diliyor, kamuoyunu böyle bir konuyla meşgul ettiğim için de ne kadar üzgün olduğumu tekrar belirtmek istiyorum. Umarım bu kırgınlıklar en kısa zamanda son bulur.

    Saygılarımla Burak Deniz
  • 2022'ye damga vuran magazin olayları - Magazin haberleri

    TİYATRO EKİBİ KAZA GEÇİRDİ: 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ - 22 KASIM

    Amasya'nın Merzifon ilçesinde Çorum'dan dönen 'Baş Belası' adlı tiyatro ekibinin bulunduğu minibüs, TIR'a çarpmıştı. Minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş kaza yerinde hayatını kaybetti.
  • 2022'ye damga vuran magazin olayları - Magazin haberleri

    Sürücü ile minibüste yaralanan Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek ölümden döndü.
  • 2022'ye damga vuran magazin olayları - Magazin haberleri

    Kazadan yaralı kurtulan Ceyhun Fersoy, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflar ile yakın dostu Tolga Güleryüz'e veda etti. Duygusal bir mesaj kaleme alan Fersoy, "Canım çok acıyor ama öyle böyle değil… 2-3 aya toparlarım ama sen olmayacaksın… Çok hayallerimiz, umutlarımız, geleceğimiz vardı… Canım arkadaşım, dostum… Seni anlatmak için seninle yaşamak lazım… Seni asla ama asla unutmayacağım… Bunları yazarken hala inanamıyorum… Çok seviyorum seni ama çok… Canım benim; çok başkaydın ve öyle kalacaksın" dedi.
  • 2022'ye damga vuran magazin olayları - Magazin haberleri

    NAFAKA KRİZİ - 29 KASIM

    Ahu Yağtu ile Cem Yılmaz, 20 aylık evliliklerini 2013 yılında bitirdi. Ünlü komedyen boşanmanın ardından eski eşi Ahu Yağtu'ya 10 bin dolar (186 bin Türk lirası) nafaka ödemeye başladı. 2022 yılında ise Cem Yılmaz dolar kurundaki artış ve pandemi koşulları nedeniyle nafakanın indirilmesi için eşi Ahu Yağtu'ya dava açtı. Cem Yılmaz 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin Türk lirasına indirilmesini istedi. Mahkeme ise Yılmaz'ın talebini kısmen kabul ederek 70 bin Türk lirası nafaka ödemesini kabul etti.
  • 2022'ye damga vuran magazin olayları - Magazin haberleri

    Mahkemenin nafakayı 70 bin Türk lirasına indirmesinden sonra Ahu Yağtu'nun avukatı istinaf mahkemesine başvurdu. İstinaf mahkemesine verilen dilekçede, "Davacının pandemi sürecinden olumsuz etkilendiği, reklamlarda boy gösterdiği tedarik firmalarının işlerinin arttığı, 14 milyon lira ücret aldığı, dizilerinin yayında olduğu, Avrupa'nın bir çok şehrinde stand-up gösterileri yaptığı, Türkiye'deki ve Londra'daki taşınmazlarından döviz cinsinden kira geliri olduğu, mahkemenin Türkiye'deki enflasyon oranlarını dahi baz almadığı, davacının iş insanı olması nedeniyle dövizdeki öngörülemezlik unsurunu kabul etmediklerini" ifade ederek, Cem Yılmaz'ın gelirlerinde azalmanın olmadığı belirtildi.
  • 2022'ye damga vuran magazin olayları - Magazin haberleri

    İstinaf mahkemesi başvuru dilekçesinde sunulan nedenleri haklı bularak kararı bozdu. Böylelikle Cem Yılmaz 10 bin dolar nafaka ödemeye devam edecek. Cem Yılmaz'ın 2 hafta içinde itiraz dilekçesi sunarak, kararı Yargıtay temyiz yoluna taşıma hakkı da bulunuyor.
  • 2022'ye damga vuran magazin olayları - Magazin haberleri

    TEPKİ ÇEKEN FOTOĞRAFLARI SİLDİ - 16 ARALIK

    Burak Özçivit, Adelali Binali'nin davetlisi olarak gittiği Katar'da dünyaca Oscar ödüllü oyuncu Kevin Spacey ile buluştu. Dünya Kupası'nın düzenlendiği Katar'da maç izlemek için bir araya üçlü, müsabaka öncesi sohbet etti.
  • 2022'ye damga vuran magazin olayları - Magazin haberleri

    Burak Özçivit, taciz suçlamaları yüzünden Hollywood’un dışladığı Spacey ile fotoğrafılarını paylaştı. Özçivit'in eşi Fahriye Evcen de kalp emojisiyle yorum yaptı. Ancak takipçileri Özçivit'e "Senin o adamla ne işin var!" diye tepki gösterdi.

    Gelen tepkiler üzerine Burak Özçivit, Spacey ile olan fotoğrafları sildi.
  • 2022'ye damga vuran magazin olayları - Magazin haberleri

    Ardından bir açıklama yapan ünlü oyuncu, "Bu kadar hassas ve üzücü bir konuyu sonradan öğrendim. Bunun derin üzüntüsünü yaşamaktayım ve bununla ilgili gerekeni hemen yaptım. Bu konunun kesinlikle karşısında olduğumu belirtmek istiyorum. Bugüne kadar böyleydi bu hassasiyet bundan sonra da böyle olacak. Saygılarımla." dedi.
  • 2022'ye damga vuran magazin olayları - Magazin haberleri

    NUSRET'E SORUŞTURMA - 22 ARALIK

    Nusret Gökçe, 18 Aralık’ta Katar’ın Luseyl şehrinde düzenlenen final maçının ardından sahaya girerek, futbolcularla fotoğraf çektirmiş, onların madalyalarını ısırmıştı. FIFA Kuralları’na göre; orijinal dünya kupasına FIFA yetkilileri, kupayı takdim eden kişiler, kazanan takımın ekibi, geçmiş yıllarda kazananlar ve devlet başkanları dokunabiliyor.
  • 2022'ye damga vuran magazin olayları - Magazin haberleri

    Gökçe’nin dünya kupasına dokunmuş olması FIFA kurallarının çiğnenmesi olarak yorumlandı. Nusret Gökçe’nin saha içinde birlikte fotoğraf çektirmek istediği Lionel Messi’yi darlaması da sosyal medyanın gündemi oldu.
  • 2022'ye damga vuran magazin olayları - Magazin haberleri

    Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), ‘kuralları çiğneyerek’ sahaya giren kasap Nusret Gökçe’nin de aralarında olduğu bazı kişilerin Katar’daki Dünya Kupası finalinin ardından sahaya girmesiyle ilgili soruşturma başlattı.
  • 2022'ye damga vuran magazin olayları - Magazin haberleri

    GÜLŞEN'İN KIYAFETLERİ

    Bu yılın en çok konuşulan konularından biri de Gülşen'in tercih ettiği sahne kıyafetleri. Ünlü popçu kıyafetleriyle sık sık adından söz ettirdi.
  • 2022'ye damga vuran magazin olayları - Magazin haberleri

    Gülşen kıyafetlerine gelen eleştirilerle ilgili, "Özgür bir birey olarak ne giyeceğime ben karar veririm. Gündemimizde kadınların ve erkeklerin yaşadığı ciddi şiddet olayları varken, iki tarafı da birbirinden üstün gösterecek durumların olmaması gerekiyor. Ben de Ozan da bir bireyiz… Ne yapacağımıza karar verecek yaşta ve zekadayız. Özgürlükleri kısıtlayacak her şeyin karşısında olmalıyız." demişti.
  • 2022'ye damga vuran magazin olayları - Magazin haberleri

    Ünlü şarkıcı, "Dilediğimi giyme özgürlüğümü kullanarak seçtiğim kıyafet, birçok farklı ama en mühimi özgürlük alanına, tercihlere olan saygı sınırlarını aşan türden yorumları duymama sebep oldu. Sizler için çok küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim. Tıpkı sizlerin de hayatlarında olduğu ya da olması gerektiği gibi... Bir toplumu oluşturan bütün parçaların, her görüşten, her inançtan olan tüm insanların, birbirlerine zarar vermeden, dilediği şekilde bir arada barış içinde yaşamasıdır bütün hikaye..." ifadelerini kullanmıştı.

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