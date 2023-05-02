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2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı!

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlık bünyesinde farklı branşlarda görevlendirilmek üzere 2431 personel alımı yapılacağını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları 28 Nisan itibarıyla e-Devlet üzerinden başladı. Yaşanan gelişmelerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvuru şartları ve başvuruların sona ereceği tarih gündemi meşgul etmeye başladı. İşte 2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 personel alımı başvuru ekranı...

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  • 2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 personel alımı yapacağını duyurdu. Bakanlık bünyesinde görevlendirilecek kadrolar; avukat, büro personeli, sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, fizyoterapist, diyetisyen, hemşire gibi daha birçok alana yapılacak olan personel alımı başvuruları 28 Nisan itibarıyla başladı. Peki, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır, kimler başvurabilir?" İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru şartları...
  • 2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir?

    AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI!

    Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çeşitli meslek gruplarında görevlendirilmek üzere 2431 personeli büyük ailemize katıyoruz. Adaylar KPSS puan üstünlüğü esasına göre, mülakatsız bir şekilde tercih ettiği pozisyonlara yerleştirilecek. Başvuru tarih aralığı 28 Nisan-08 Mayıs 2023. Hayırlı olsun" dedi.
  • 2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir?

    ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularını 28 Nisan ile 8 Mayıs günleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı internet sitesine giriş yapılarak gerçekleştirildi.

    AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • 2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir?

    AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI 

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatı sosyal hizmet kuruluşlarının meslek ve destek personeli ihtiyacını karşılamak amacıyla 2431 personel alımı yapıyor.
  • 2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir?

    Alım yapılacak kadrolar; aile sosyal destek personeli, avukat, büro personeli, sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, fizyoterapist, diyetisyen, hemşire, diğer sağlık personeli, öğretmen ile yurt yönetim personeli, tekniker, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi ve destek personeli olacak.
  • 2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir?

    AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    Genel Şartlar:

    1- Kontenjanlarda belirtilen konulara ilişkin meslek dallarında yükseköğrenimi bitirmiş ve bu meslekte adaylık dâhil en az üç yıl çalışmış olmak.

    2-Birim amirinin olumlu görüşünü almış olmak.

    3-Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak.

    4-Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak.

     
  • 2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir?

    5- Kontenjanın kullanılacağı yılın son günü itibarıyla, Dışişleri Bakanlığının bildirimi üzerine uluslararası kurum kuruluşlara gönderilecekler ile öğrenim veya ihtisas yapacak Devlet memurları için 40, diğerleri için 50 yaşını tamamlamamış olmak.

    6- Daha önce yurt içinde aynı konuda veya yurt dışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olmak.

    7- Hastalık sebebiyle eğitim veya öğrenimini gerçekleştiremeyeceği genel hükümler çerçevesinde hastalık raporuyla tespit edilenler hariç, bu Yönetmelik hükümlerine göre geri çağrılmamış olmak.

     
  • 2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir?

    8- Lisansüstü öğrenim için gönderileceklerin İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az yetmiş puana denk bir puana sahip olmaları şarttır.

    9- Yurtdışına gönderileceklerin yabancı dil bilgisi düzeyini gösterir başarı belgelerinin, kurumlarınca kendilerine bildirilen son başvuru tarihinden önceki 2 yıl içinde alınmış olması gerekmektedir. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca yabancı dil eşdeğerliliğinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca belirlenen eşdeğerlik tablosu esas alınmaktadır.

     
  • 2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir?

    10- Bu Yönetmelik hükümlerine göre yurtdışına gönderilenler yurtdışında kaldıkları sürenin iki katı kadar, kurumlarına mecburi hizmet görmekle yükümlüdürler. Evvelce yüklendiği mecburi hizmeti tamamlamadan, Yönetmeliğe göre yurtdışına gönderilenlerin, eski hükümlülüklerinin artan kısmı yenisine eklenir.

    11- Yurtdışına gönderilen Devlet memurları, tabi tutuldukları program sürelerinin bitiminde yol süreleri hariç olmak üzere, (15) gün içinde görevlerine dönerler. Bu sürenin bitiminde , özürsüz olarak görevlerine başlamayanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

     
  • 2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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