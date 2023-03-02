Her yıl 3 kez uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2023-ALES/1) başvurularının bitip bitmediği ve geç başvuru gününün ne zaman olduğuna ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, konuyla ilgili detaylar...