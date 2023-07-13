2023 KPSS sınav yerleri açıklandı! ÖSYM KPSS sınava giriş belgesi sorgulama ekranı
23 Temmuz tarihinde yapılacak KPSS 2023 sınavı için bekleyiş sona erdi. ÖSYM, 2023-KPSS A grubu ve öğretmenlik genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları sınava giriş belgelerini adayların erişimine açtı. Adaylar sınava girecekleri yerleri ve sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin adresinden görüntüleyebilecek.
KPSS 2023 sınava giriş belgeleri ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. 23 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumuna girecek adaylar, sınav yerlerini öğrenebilir. Aynı zamanda sınava giriş belgelerini online sistem üzerinden alabilirler.
KPSS SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?
KPSS sınavlarına katılacak adaylar https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sınava giriş belgelerini alabilir ve sınava girecekleri okulları görebilir.
ÖSYM TARAFINDAN KPSS SINAV GİRİŞ BELGELERİ DUYURULDU
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 13 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.
KPSS SINAVI İÇİN BİNALARA GİRİŞ SAATİ NE ZAMAN?
23 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına giriş yapamayacak.
Yine 23 Temmuz 2023 Tarihinde uygulanacak olan 2023-A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra binalara alınmayacak.