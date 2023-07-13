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        2023 KPSS sınav yerleri açıklandı! ÖSYM KPSS sınava giriş belgesi sorgulama ekranı

        23 Temmuz tarihinde yapılacak KPSS 2023 sınavı için bekleyiş sona erdi. ÖSYM, 2023-KPSS A grubu ve öğretmenlik genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları sınava giriş belgelerini adayların erişimine açtı. Adaylar sınava girecekleri yerleri ve sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin adresinden görüntüleyebilecek.

        Habertürk
        Giriş: 13.07.2023 - 23:49
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        KPSS 2023 sınava giriş belgeleri ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. 23 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumuna girecek adaylar, sınav yerlerini öğrenebilir. Aynı zamanda sınava giriş belgelerini online sistem üzerinden alabilirler.

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        KPSS SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

        KPSS sınavlarına katılacak adaylar https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sınava giriş belgelerini alabilir ve sınava girecekleri okulları görebilir.

        ÖSYM TARAFINDAN KPSS SINAV GİRİŞ BELGELERİ DUYURULDU

        Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 13 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

        KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        KPSS SINAVI İÇİN BİNALARA GİRİŞ SAATİ NE ZAMAN?

        23 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına giriş yapamayacak.

        Yine 23 Temmuz 2023 Tarihinde uygulanacak olan 2023-A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra binalara alınmayacak.

         

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        2023 KPSS SINAVI NE ZAMAN?

        2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz 2023 tarihinde,

        2023-KPSS Alan Bilgisi oturumları 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde,

        2023-ÖABT’nin 6 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

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