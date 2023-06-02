Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2023 TUS 1. dönem tercihleri başladı: TUS tercihleri nasıl yapılır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2023 TUS 1. dönem tercih yerleştirme işlemlerinin başlandığını duyurdu. Yaşanan gelişmenin ardından Tıpta Uzmanlık Sınavı’nın (TUS) tercih işlemlerinin nasıl ve nereden yapıldığı adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 2023 TUS 1. dönem tercih yerleştirme tercih ekranı ile kontenjan listesi...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • 2023 TUS 1. dönem tercihleri başladı: TUS tercihleri nasıl, nereden yapılır?

    Tıpta Uzmanlık Sınavı’nın (TUS) 1. dönem tercihleri başladı. Tercih işlemleri ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle yapılabilecek. 1 Haziran tarihi itibarıyla başlayan TUS başvuruları 8 Haziran tarihinde son bulacak. Peki, "TUS tercihleri nasıl, nereden yapılır?" İşte TUS 1. dönem tercih yerleştirme işlemleri hakkında tüm merak edilenler...
  • 2023 TUS 1. dönem tercihleri başladı: TUS tercihleri nasıl, nereden yapılır?

    TUS TERCİH TARİHLERİ

    ÖSYM'den gelen duyuruya göre 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) tercih işlemleri, 01 - 08 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak. Tercih işlemleri, 08 Haziran 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

     
  • 2023 TUS 1. dönem tercihleri başladı: TUS tercihleri nasıl, nereden yapılır?

    TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

    Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 01 Haziran 2023 tarihinde saat 16.40’tan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.

     
  • 2023 TUS 1. dönem tercihleri başladı: TUS tercihleri nasıl, nereden yapılır?

    Yerleştirme işleminde, 2023-TUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.
  • 2023 TUS 1. dönem tercihleri başladı: TUS tercihleri nasıl, nereden yapılır?

    2023 TUS 1. DÖNEM TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

     
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.