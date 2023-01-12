Fotoğraf çekilirken hem ön hem de arka kamera açılıyor ve o an ne yaptığınızı paylaşıyorsunuz, kesinlikle bir filtre ve efekt yok.

BEREAL UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

Kamerayı açtıktan sonra flaş tuşu ile denklanşör tuşu görünür. Çekim yapmak için ilk denklanşör tuşuna dokunursanız arka kamera açılır ve fotoğrafı çeker. Daha sonra saniyeler içerisinde ön kamera devreye girer ve ikinci fotoğraf hazır olur. Çekilen fotoğraf, arkadaşlarla ya da keşfet kısmında paylaşılması kullanıcıya ait elbette.