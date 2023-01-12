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2023'ün en popüler uygulaması BeReal nedir ve nasıl kullanılır?

Aslında 2020 yılında ortaya çıkan BeReal uygulaması, son zamanlarda özellikle gençler tarafından en çok kullanılan sosyal medya uygulaması oldu. Instagram tarafından birebir özelliklere sahip olan uygulamanın temel farklılıkları var. Uygulama aslında Instagram'da paylaşılan sahte postların önüne geçmeye çalışıyor. Anlık olarak fotoğraf çekilmenizi isteyen bu uygulama tamamen doğallığı hedefliyor. İşte, BeReal'ın özellikleri...

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  • 2023'ün en popüler uygulaması BeReal nedir ve nasıl kullanılır? Nereden indirilir ve fotoğraflar nasıl çekiliyor?

    Son günlerde sıklıkla adını duymuş olabileceğiniz BeReal, diğer uygulamalardan çok farklı bir sistem ile çalışıyor. Uygulamada herhangi bir efekt veya filtre yok. Tamamen doğallık içeriyor.

    Yani Instagram'da fotoğrafları ile uyuşmayan kişilerle karşılaşmanız neredeyse imkansız. Aynı zamanda sık sık fotoğraf paylaşmanız gerekmiyor. 
  • 2023'ün en popüler uygulaması BeReal nedir ve nasıl kullanılır? Nereden indirilir ve fotoğraflar nasıl çekiliyor?

    Uygulama günde bir sefer olacak şekilde bütün kullanıcılara bildirim gönderiyor ve bu bildirime iki dakika içerisinde cevap vermenizi istiyor. İki dakika içerisinde bildirime cevap veriyorsunuz ve anlık olarak fotoğraf çekiyorsunuz. Çektiğiniz fotoğraf sadece arkadaşlarınızla değil uygulamanın isterseniz keşfet kısmında da paylaşılıyor.
  • 2023'ün en popüler uygulaması BeReal nedir ve nasıl kullanılır? Nereden indirilir ve fotoğraflar nasıl çekiliyor?

    Fotoğraf çekilirken hem ön hem de arka kamera açılıyor ve o an ne yaptığınızı paylaşıyorsunuz, kesinlikle bir filtre ve efekt yok. 

    BEREAL UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

    Kamerayı açtıktan sonra flaş tuşu ile denklanşör tuşu görünür. Çekim yapmak için ilk denklanşör tuşuna dokunursanız arka kamera açılır ve fotoğrafı çeker. Daha sonra saniyeler içerisinde ön kamera devreye girer ve ikinci fotoğraf hazır olur. Çekilen fotoğraf, arkadaşlarla ya da keşfet kısmında paylaşılması kullanıcıya ait elbette.

     
  • 2023'ün en popüler uygulaması BeReal nedir ve nasıl kullanılır? Nereden indirilir ve fotoğraflar nasıl çekiliyor?

    Uygulama kullanıcıların paylaştığı fotoğrafları saklayabilmesi için de kaydetme imkanı sağlıyor. İsterseniz aynı fotoğrafı başka uygalamalarda da paylaşabiliyorsunuz. Yine diğer sosyal medya paltformlarında olduğu gibi bu uygulamada da fotoğraflara emoji ile cevap verebiliyorsunuz. 
  • 2023'ün en popüler uygulaması BeReal nedir ve nasıl kullanılır? Nereden indirilir ve fotoğraflar nasıl çekiliyor?

    Ayrıca cevap vermek isteyen kullanıcılar istedikleri emojiye benzer surat ifadesini kendileri yaparak ve fotoğrafını çekerek cevap verebiliyor. Ancak sadece 5 emoji kullanılabiliyor.
  • 2023'ün en popüler uygulaması BeReal nedir ve nasıl kullanılır? Nereden indirilir ve fotoğraflar nasıl çekiliyor?

    BEREAL NASIL İNDİRİLİR?

    İphone telefon kullanıcıları App Store üzerinden, Android kullanıclar ise Google Play üzerinden ücretsiz indirebilir. 

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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