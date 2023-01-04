Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı kesiciler vücudumuzda ağrıyan bölgeleri nasıl bulur?

Vücudumuzda bazen geçmeyen ağrıların tek çözümü ağrı kesiciler olabiliyor. Peki, ağrı kesiciler vücudumuzda ağrıyan bölgeyi nasıl biliyor da tedavi ediyor? İşte, ağrı kesicilerin vücudumuzu iyileştirme şekli...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Ağrı kesiciler ağrıyan bölgeyi nasıl iyileştirir ve ağrıyan bölgeyi nasıl bulur?

    TIPKI KİLİDE UYAN ANAHTAR GİBİ ÇALIŞIYORLAR

    Ağrı kesicilerin ağrıyan bölgeyi nasıl bulduğu benzetme ile açıklanabilir. Vücudumuzda hücrelerin yüzeyinde yüzlerce hatta binlerce atomun bir araya gelmesiyle oluşan proteinler vardır.
  • Ağrı kesiciler ağrıyan bölgeyi nasıl iyileştirir ve ağrıyan bölgeyi nasıl bulur?

    Proteinlerin  şekilleri birbirlerinden farklıdır. Benzer şekilde farklı biçimde olan ağrı kesicilerin kimyasal molekülleri birbirinden farklıdır. İlaçlarda bulunan kimyasal maddeler anahtar gibidir.
  • Ağrı kesiciler ağrıyan bölgeyi nasıl iyileştirir ve ağrıyan bölgeyi nasıl bulur?

    UYUMLU OLMAYAN HÜCREYE ETKİ ETMEZLER

    Sadece kendininki ile uyumlu olan proteinlere kitlenir yani bağlanırlar. Ağız yoluyla alınan bir ağrı kesici içerisindeki kimyasal madde kana karıştıktan sonra tüm vücutta dolaşmaya başlar.
  • Ağrı kesiciler ağrıyan bölgeyi nasıl iyileştirir ve ağrıyan bölgeyi nasıl bulur?

    Farklı hücrelerde farklı protein yüzleri bulunduğu için eşleşmezler ve ağrı kesicilerdeki moleküller o hücrelere bağlanmaz. Doğru hücre proteinini yani eşleştiği hücreyi arar. 
  • Ağrı kesiciler ağrıyan bölgeyi nasıl iyileştirir ve ağrıyan bölgeyi nasıl bulur?

    İlaçların doğru hücrelere bağlanmasında elektriksel kuvvetler de rol oynar. İlaç molekülleri ve proteinler birbirlerine bağlanan kısımları zıt yüklü olduğu için yine birbirlerini çekerler. Böylece ağrıyan bölge iyileşmeye başlar.

    Kaynak: Bilim Genç TÜBİTAK

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.