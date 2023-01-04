UYUMLU OLMAYAN HÜCREYE ETKİ ETMEZLER

Sadece kendininki ile uyumlu olan proteinlere kitlenir yani bağlanırlar. Ağız yoluyla alınan bir ağrı kesici içerisindeki kimyasal madde kana karıştıktan sonra tüm vücutta dolaşmaya başlar.