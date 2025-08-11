Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Yüzme 2023 Yüzme Kupası Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verildi! - Diğer Haberleri

        2023 Yüzme Kupası Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verildi!

        Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'ın şampiyonluğuyla sonuçlanan 2023 Açık Yaş Erkekler Yüzme Kupası için Tahkim Kurulu'na yaptıkları itirazın kabul edildiğini ve kupanın kendilerine verildiğini açıkladı.  

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2025 - 17:08 Güncelleme: 11.08.2025 - 17:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kupa G.Saray'dan alınıp F.Bahçe'ye verildi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe, 2023 Açık Yaş Erkekler Yüzme Kupası'nın Tahkim Kurulu'na yaptıkları itiraz sonucu Galatasaray'dan alınıp, sarı-lacivertli kulübe verildiğini açıkladı.

        Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Kupa, emeği ve mücadelesiyle hak edenin müzesinde: 2023 Açık Yaş Erkekler Yüzme Kupası Kulübümüze teslim edildi.

        2023 Türkiye Arena Kulüplerarası Yüzme Şampiyonası’nda, Açık Yaş Erkekler kategorisinde lisanssız sporcu yarıştırarak açıkça kuralları ihlal eden Galatasaray Spor Kulübü’ne karşı Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yaptığımız itiraz, Tahkim Kurulu tarafından haklı bulunmuş; kupa, emeğin ve adaletin gerçek sahibi olan kulübümüze verilmiştir.

        REKLAM

        Bu karar; alın terinin, emeğin ve dürüst rekabetin karşılığının en somut tescilidir.

        Sporun gerçek ruhu, kazanmak için "her yol mübahtır" anlayışı yerine etik ve ahlak değerleri ön planda tutmakla, adalet ilkelerinin hem söylemde hem eylemde yaşatılması ile güçlenir.

        Fenerbahçe, her branşta olduğu gibi yüzme branşında da hakkını sonuna kadar aramaktan asla vazgeçmez. Kimse, emeğin ve dürüst rekabetin önüne geçemez.

        Süreci adil şekilde değerlendiren tüm yetkililere teşekkür eder, hafta sonu gerçekleşen Türkiye Kulüpler Arası Uzun Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonasında 6 kupanın 5'ini kazanan şubemizi ve sporcularımızı tebrik ederiz.

        Kupa, emeği ve mücadelesiyle hak edenindir.

        Fenerbahçe Spor Kulübü"

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vali Toraman'dan trafik uyarısı! Çanakkale'de orman yangını!
        Vali Toraman'dan trafik uyarısı! Çanakkale'de orman yangını!
        8.8'lik Kamçatka ve 6.1'lik Sındırgı'yı uzmanları karşılaştırdı!
        8.8'lik Kamçatka ve 6.1'lik Sındırgı'yı uzmanları karşılaştırdı!
        Zengezur Koridoru neden önemli?
        Zengezur Koridoru neden önemli?
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        "İlk hedefimiz play-off"
        "İlk hedefimiz play-off"
        Feci yangında iddianame!
        Feci yangında iddianame!
        Bayern tamam, sıra Boey'de!
        Bayern tamam, sıra Boey'de!
        Avrupa'da 'kuralsız tatilciye' ceza dönemi
        Avrupa'da 'kuralsız tatilciye' ceza dönemi
        Serdal Adalı'dan Sancho açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Sancho açıklaması!
        Gaziantep’i denize bağlayacak dev ulaşım hamlesi
        Gaziantep’i denize bağlayacak dev ulaşım hamlesi
        Putin, Alaska'yı ziyaret eden ilk Rus lider olacak
        Putin, Alaska'yı ziyaret eden ilk Rus lider olacak
        Barış Alper'e Arabistan kancası!
        Barış Alper'e Arabistan kancası!
        Yaren leyleğin depremi hissettiği anlar kamerada
        Yaren leyleğin depremi hissettiği anlar kamerada
        Feyenoord'u yıkım planı!
        Feyenoord'u yıkım planı!
        Baş döndürücü rakamlar
        Baş döndürücü rakamlar
        Gayrimenkul sertifikasına 1,87 kat talep
        Gayrimenkul sertifikasına 1,87 kat talep
        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası
        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası
        Ülke isimlerine göre kahve tadı nasıl değişiyor?
        Ülke isimlerine göre kahve tadı nasıl değişiyor?
        11-17 Ağustos haftası burç yorumlarınız
        11-17 Ağustos haftası burç yorumlarınız
        İşçinin zammının 3’te 1’i devlete
        İşçinin zammının 3’te 1’i devlete