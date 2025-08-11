2023 Yüzme Kupası Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verildi!

Fenerbahçe, 2023 Açık Yaş Erkekler Yüzme Kupası'nın Tahkim Kurulu'na yaptıkları itiraz sonucu Galatasaray'dan alınıp, sarı-lacivertli kulübe verildiğini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kupa, emeği ve mücadelesiyle hak edenin müzesinde: 2023 Açık Yaş Erkekler Yüzme Kupası Kulübümüze teslim edildi.

2023 Türkiye Arena Kulüplerarası Yüzme Şampiyonası’nda, Açık Yaş Erkekler kategorisinde lisanssız sporcu yarıştırarak açıkça kuralları ihlal eden Galatasaray Spor Kulübü’ne karşı Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yaptığımız itiraz, Tahkim Kurulu tarafından haklı bulunmuş; kupa, emeğin ve adaletin gerçek sahibi olan kulübümüze verilmiştir.

Bu karar; alın terinin, emeğin ve dürüst rekabetin karşılığının en somut tescilidir.

Sporun gerçek ruhu, kazanmak için "her yol mübahtır" anlayışı yerine etik ve ahlak değerleri ön planda tutmakla, adalet ilkelerinin hem söylemde hem eylemde yaşatılması ile güçlenir.

Fenerbahçe, her branşta olduğu gibi yüzme branşında da hakkını sonuna kadar aramaktan asla vazgeçmez. Kimse, emeğin ve dürüst rekabetin önüne geçemez.

Süreci adil şekilde değerlendiren tüm yetkililere teşekkür eder, hafta sonu gerçekleşen Türkiye Kulüpler Arası Uzun Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonasında 6 kupanın 5'ini kazanan şubemizi ve sporcularımızı tebrik ederiz.

Kupa, emeği ve mücadelesiyle hak edenindir.

Fenerbahçe Spor Kulübü"