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        Haberler Bilgi Gündem 2024 Babalar Günü tarihi: Babalar Günü ne zaman, bu pazar mı, kaç gün kaldı?

        2024 Babalar Günü tarihi: Babalar Günü ne zaman, bu pazar mı?

        Haziran ayının gelişiyle birlikte Babalar Günü tarihi gündemi meşgul etmeye başladı. Her yıl haziran ayında kutlanan Babalar Günü ilk olarak 19 Haziran 1910'da Amerika'da kutlanmaya başlamıştır. Bu özel günde baba ve baba adaylarının Babalar Günü'nü kutlamak isteyenler hediye arayışlarına başladı. İşte 2024 Babalar Günü tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 00:50 Güncelleme: 11.06.2024 - 00:50
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        Babalar Günü için geri sayım başladı. Bu önemli günde babasını mutlu etmek isteyenler, Babalar Günü'ne özel hediyeleri araştırmaya başladı. Peki, "Babalar Günü ne zaman, bu pazar mı, kaç gün kaldı?" İşte Babalar Günü tarihi ve tarihçesine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

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        BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

        Babalar Günü birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de Haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanmaktadır. Bu yıl Babalar Günü 16 Haziran Pazar günü kutlanacak.

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        BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

        Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılında ise başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

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        BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

        Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

        Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.

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        Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

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        BABALAR GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ

        En önemli aksesuarı saat olan babalar için yeni bir saat,

        Tüm gün ayakta durmak zorunda olan babalar için konforlu bir ayakkabı,

        Rahatlıkla kullanabileceği bir şapka,

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        Nostalji seven babalar için fotoğraflarını güzelce yerleştirebileceği fotoğraf albümleri,

        Stiline göre kıyafet, kartlık ya da cüzdan,

        Kullandığı veya sevdiği bir parfüm,

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        Kendin yap çalışmalarını seven babalar için sevebileceği hobi malzemeleri,

        Babanızın baş harfine göre kol düğmesi veya kemer,

        Hediyenizi seçerken dikkat edilmesi gereken nokta babanızın nelerden hoşlandığını bilmek olacaktır. Onu düşündüğünüzü gösteren hediyeler babanızın son derece mutlu olmasını sağlayacaktır.

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