2024 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu

2024 BAFTA Ödülleri'ni kazananlar, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Royal Albert Hall'da yapılan törenle açıklandı.

Oppenheimer filmi, yönetmen Christopher Nolan ve oyuncu Cillian Murphy'e ödül kazandırırken En İyi Film ödülünü de evine götürdü.

Film toplamda 7 BAFTA alırken, Poor Things 5 ödülle onu takip etti. BAFTA Ödülleri'nde Prens William da kırmızı halıdan sonra salondaki yerini aldı.

BAFTA'nın başkanı olan William, babası Kral Charles'a geçen ay kanser teşhisi konması ve eşinin sağlık sebepleri nedeniyle konuşma yapmadı.

77. BAFTA ÖDÜLLERİ'Nİ KAZANANLAR ŞÖYLE...

En İyi Film

Oppenheimer

En İyi Yönetmen

Christopher Nolan, Oppenheimer

En İyi Özgün Senaryo

Anatomy of a Fall

En İyi Uyarlama Senaryo

American Fiction

En İyi İngiliz Filmi

The Zone of Interest

En İyi Kadın Oyuncu

Emma Stone, Poor Things

En İyi Erkek Oyuncu

Cillian Murphy, Oppenheimer

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Da'Vine Joy Randolph, The Holdovers

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Robert Downey Jr., Oppenheimer

İngiliz Yazar, Yönetmen veya Yapımcıdan En İyi İlk Film

Earth Mama

Yabancı Dilde En İyi Film

The Zone of Interest

En İyi Belgesel

20 Days In Mariupol

En İyi Animasyon Filmi

Çocuk ve Balıkçıl (The Boy and the Heron)

En İyi Oyuncu Kadrosu

The Holdovers

En İyi Sinematografi

Oppenheimer

En İyi Kostüm Tasarımı

Poor Things

En İyi Kurgu

Oppenheimer

En İyi Saç ve Makyaj

Poor Things

En İyi Orijinal Müzik

Oppenheimer

En İyi Prodüksiyon Tasarımı

Poor Things

En İyi Görsel Efekt

Poor Things

En İyi Ses

The Zone of Interest