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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 2024 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu

        2024 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu

        İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri'nin bu yılki sahipleri belli oldu. Oppenheimer filmi, toplamda 7 ödülle geceden ayrılırken filmin yönetmeni Christopher Nolan ve başrolü Cillian Murphy'e BAFTA kazandırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2024 - 09:22 Güncelleme: 19.02.2024 - 09:35
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        BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu
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        2024 BAFTA Ödülleri'ni kazananlar, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Royal Albert Hall'da yapılan törenle açıklandı.

        Oppenheimer filmi, yönetmen Christopher Nolan ve oyuncu Cillian Murphy'e ödül kazandırırken En İyi Film ödülünü de evine götürdü.

        Film toplamda 7 BAFTA alırken, Poor Things 5 ödülle onu takip etti. BAFTA Ödülleri'nde Prens William da kırmızı halıdan sonra salondaki yerini aldı.

        BAFTA'nın başkanı olan William, babası Kral Charles'a geçen ay kanser teşhisi konması ve eşinin sağlık sebepleri nedeniyle konuşma yapmadı.

        77. BAFTA ÖDÜLLERİ'Nİ KAZANANLAR ŞÖYLE...

        En İyi Film

        Oppenheimer

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        En İyi Yönetmen

        Christopher Nolan, Oppenheimer

        En İyi Özgün Senaryo

        Anatomy of a Fall

        En İyi Uyarlama Senaryo

        American Fiction

        En İyi İngiliz Filmi

        The Zone of Interest

        En İyi Kadın Oyuncu

        Emma Stone, Poor Things

        En İyi Erkek Oyuncu

        Cillian Murphy, Oppenheimer

        En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

        Da'Vine Joy Randolph, The Holdovers

        En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

        Robert Downey Jr., Oppenheimer

        İngiliz Yazar, Yönetmen veya Yapımcıdan En İyi İlk Film

        Earth Mama

        Yabancı Dilde En İyi Film

        The Zone of Interest

        En İyi Belgesel

        20 Days In Mariupol

        En İyi Animasyon Filmi

        Çocuk ve Balıkçıl (The Boy and the Heron)

        En İyi Oyuncu Kadrosu

        The Holdovers

        En İyi Sinematografi

        Oppenheimer

        REKLAM

        En İyi Kostüm Tasarımı

        Poor Things

        En İyi Kurgu

        Oppenheimer

        En İyi Saç ve Makyaj

        Poor Things

        En İyi Orijinal Müzik

        Oppenheimer

        En İyi Prodüksiyon Tasarımı

        Poor Things

        En İyi Görsel Efekt

        Poor Things

        En İyi Ses

        The Zone of Interest

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        #BAFTA Ödülleri

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