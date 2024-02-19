2024 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu
İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri'nin bu yılki sahipleri belli oldu. Oppenheimer filmi, toplamda 7 ödülle geceden ayrılırken filmin yönetmeni Christopher Nolan ve başrolü Cillian Murphy'e BAFTA kazandırdı
2024 BAFTA Ödülleri'ni kazananlar, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Royal Albert Hall'da yapılan törenle açıklandı.
Oppenheimer filmi, yönetmen Christopher Nolan ve oyuncu Cillian Murphy'e ödül kazandırırken En İyi Film ödülünü de evine götürdü.
Film toplamda 7 BAFTA alırken, Poor Things 5 ödülle onu takip etti. BAFTA Ödülleri'nde Prens William da kırmızı halıdan sonra salondaki yerini aldı.
BAFTA'nın başkanı olan William, babası Kral Charles'a geçen ay kanser teşhisi konması ve eşinin sağlık sebepleri nedeniyle konuşma yapmadı.
77. BAFTA ÖDÜLLERİ'Nİ KAZANANLAR ŞÖYLE...
En İyi Film
Oppenheimer
En İyi Yönetmen
Christopher Nolan, Oppenheimer
En İyi Özgün Senaryo
Anatomy of a Fall
En İyi Uyarlama Senaryo
American Fiction
En İyi İngiliz Filmi
The Zone of Interest
En İyi Kadın Oyuncu
Emma Stone, Poor Things
En İyi Erkek Oyuncu
Cillian Murphy, Oppenheimer
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Da'Vine Joy Randolph, The Holdovers
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Robert Downey Jr., Oppenheimer
İngiliz Yazar, Yönetmen veya Yapımcıdan En İyi İlk Film
Earth Mama
Yabancı Dilde En İyi Film
The Zone of Interest
En İyi Belgesel
20 Days In Mariupol
En İyi Animasyon Filmi
Çocuk ve Balıkçıl (The Boy and the Heron)
En İyi Oyuncu Kadrosu
The Holdovers
En İyi Sinematografi
Oppenheimer
En İyi Kostüm Tasarımı
Poor Things
En İyi Kurgu
Oppenheimer
En İyi Saç ve Makyaj
Poor Things
En İyi Orijinal Müzik
Oppenheimer
En İyi Prodüksiyon Tasarımı
Poor Things
En İyi Görsel Efekt
Poor Things
En İyi Ses
The Zone of Interest