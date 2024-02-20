Her sene Recep, Şaban ve Ramazan ayları Müslümanlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. 2024 yılı için Diyanet, Kadir Gecesi'nin de içinde bulunduğu Diyanet Takvimi'ni yayınlamıştı. Peki, Kadir Gecesi ne zaman? İşte, Diyanet Takvimi'ne göre Kadir Gecesi tarihi...