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        Haberler Gündem İnanç 2024 Kadir Gecesi ne zaman? 2024 Diyanet takvimine göre Kadir Gecesi tarihi ve Kadir Gecesinde edilecek dualar!

        2024 Kadir Gecesi ne zaman? 2024 Diyanet takvimine göre Kadir Gecesi tarihi!

        Regaip Kandili 11 Ocak'ta idrak edilmiş ve mübarek üç aylar başlamıştı. 6 Şubat'ta Miraç Kandili'nin idrak edilmesinin ardından Berat Kandili için geri sayım başladı. Ramazan ayına yaklaşırken Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğu araştırılıyor. İşte Kadir Gecesi hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 16:21 Güncelleme: 20.02.2024 - 16:21
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        Her sene Recep, Şaban ve Ramazan ayları Müslümanlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. 2024 yılı için Diyanet, Kadir Gecesi'nin de içinde bulunduğu Diyanet Takvimi'ni yayınlamıştı. Peki, Kadir Gecesi ne zaman? İşte, Diyanet Takvimi'ne göre Kadir Gecesi tarihi...

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        KADİR GECESİ NE ZAMAN?

        Ramazan ayının ilk günü 2024 yılında 11 Mart'a denk geliyor. 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece ilk sahur gerçekleşecek.

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        Kadir Gecesi, 11 Mart'ta başlayan Ramazan'ın 26. gününde eda edilecek. Bu tarih, Miladi takvime göre 5 Nisan 2024'e geliyor.

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        KADİR GECESİNDE OKUNACAK DUALAR

        İslamın en mübarek gecelerinden biri olan Kadir Gecesi'nde dua ve ibadet büyük yer tutmakta. Yasin, Tebareke, Amme, Kadir ve İnşirah sureslerini bu gecede okumanın faydası oldukça fazla.

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        KADİR SURESİNİN OKUNUŞU

        İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

        Ve ma edrake ma leyletülkadr

        Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

        Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

        Selamün hiye hatta matle'ılfecr

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat

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