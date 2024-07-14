2024 KPSS yorumları: KPSS sınavı zor muydu, adaylar neler söyledi?
KPSS Lisans sınavı 14 Temmuz 2024 Pazar yani bugün gerçekleştirilecek. Sınav 10.15'de başlayacak. Sınav tamamlandıktan sonra adayların yorumlarını ekleyerek sınavın nabzını tutacağız.
Giriş: 14.07.2024 - 07:24 Güncelleme: 14.07.2024 - 07:24
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KPSS Lisans sınavı 14 Temmuz 2024 tarihinde saat 10.15'de başlayacak. Genel Yetenek-Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının olduğu sınav bittikten sonra adayların yorumlarını sizlerle paylaşacağız.
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