İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSU ŞARTLARI

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

- Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora öğrencisi olmak

- Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

- Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf/özel üniversitede yüzde 100 burslu okuyor olmak

- Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

- Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.