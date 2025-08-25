Yılın ikinci yarısı şekilleniyor: Enflasyon beklenti anketi yayınlandı! TÜİK 2025 Ağustos enflasyon rakamlarını ne zaman açıklayacak?
TÜİK tarafından açıklanacak Ağustos enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı. Ankette; Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 29,66'dan 29,69'a yükseldi. Peki, TÜİK enflasyon rakamlarını ne zaman açıklayacak, enflasyon beklentisi ne yönde? İşte, detaylar...
Ağustos ayının bitimiyle, TÜİK Ağustos ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Böylece yılın ikinci enflasyon farkı şekillenmeye başlayacak ayrıca Eylül ayı kira artış oranı belirlenecek. Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı ve Bankanın enflasyon beklentisi kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, TÜİK Ağustos enflasyon rakamlarını ne zaman açıklayacak? İşte, detaylar...
2025 AĞUSTOS ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ağustos enflasyon verileri, 3 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.
2025 TEMMUZ ENFLASYONU NE OLMUŞTU?
2025 Temmuz ayı enflasyon rakamları, 4 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.
Buna göre enflasyon, Temmuzda aylık bazda yüzde 2,06, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu.
MERKEZ BANKASI 2026-2027 ENFLASYON TAHMİNİ NE OLDU?
TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın 3. Enflasyon Raporu'nun tanıtımını gerçekleştirdi. İkinci raporda 2025 için enflasyon tahmini yüzde 24, 2026 sonu için yüzde 12, 2027 sonu için ise yüzde 8 olarak açıklanmıştı.
Bugün ise Karahan "Önceki raporlarda 2025 yıl sonu enflasyon tahminimiz olan yüzde 24 değerini, 2025 yılı ara hedefimiz olarak koruyoruz. 2026 ve 2027 yılları için ise enflasyon ara hedeflerimizi sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak belirledik" açıklamasında bulundu.
TCMB PİYASA KATILIMCILARI ANKETİNİ YAYINLANDI
2025 yılı Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.
YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,66 iken, bu anket döneminde yüzde 29,69 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,39 iken, bu anket döneminde yüzde 22,84 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,08 iken, bu anket döneminde yüzde 16,92 olarak gerçekleşmiştir.
12 AY VE SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2025 yılı Ağustos ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 22,20 olasılıkla yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 53,14 olasılıkla yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 13,25 olasılıkla ise yüzde 25,00 - 27,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 22,22’sinin beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 50,79’unun beklentilerinin yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 14,29’unun beklentilerinin yüzde 25,00 – 27,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
24AY VE SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2025 yılı Ağustos ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 14,93 olasılıkla yüzde 12,00 – 14,99 aralığında, yüzde 36,75 olasılıkla yüzde 15,00 – 17,99 aralığında, yüzde 32,36 olasılıkla ise yüzde 18,00 – 20,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 16,36‘sının beklentilerinin yüzde 12,00 - 14,99 aralığında, yüzde 29,09‘unun beklentilerinin yüzde 15,00 – 17,99 aralığında, yüzde 36,36‘sının beklentilerinin yüzde 18,00 – 20,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
FAİZ BEKLENTİLERİ
Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,31 iken, bu anket döneminde yüzde 42,85 olmuştur. Önümüzdeki Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 40,00 olarak gerçekleşmiştir.