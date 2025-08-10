Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi 2025 Ağustos temettü takvimi: Bu ay kaç şirket, kaç lira temettü dağıtacak, temettü takvimi belli mi?

        Ağustos temettü ödeme takvimi: Bu ay kaç şirket, kaç lira kâr payı dağıtımı yapacak?

        2025 Ağustos ayında Borsa İstanbul'da temettü ödemeleri yeniden yatırımcıların gündeminde önemli bir yer tutuyor. Ay boyunca 10 farklı şirket, yıl içinde elde ettikleri kârın bir kısmını hissedarlarına nakit temettü olarak dağıtacak. Bu ayın ödeme listesinde Suwen, Enerya Enerji, Durukan Şekerleme gibi tanınmış markalar bulunurken, diğer birçok şirket de takvimde yerini aldı. İşte 2025 Ağustos ayı temettü takvimi ve şirketlerin ödeme tarihleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2025 - 09:14 Güncelleme: 10.08.2025 - 09:14
        1

        2025 Ağustos ayında Borsa İstanbul’da temettü ödemeleri yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Bu ay 10 şirket, yıl içinde elde ettikleri kârın belirli bir kısmını nakit olarak hissedarlarına dağıtacak. Açıklanan temettü tutarları 0,0094 TL ile 6,7901 TL arasında değişiklik gösteriyor. Yatırımcılar ise hangi şirketin ne kadar ödeme yapacağını ve takvimin nasıl şekilleneceğini merak ediyor. İşte 2025 Ağustos ayı güncel temettü listesi ve dikkat çeken rakamlar…

        2

        2025 AĞUSTOS TEMETTÜ TAKVİMİ

        Şirket adı: Enerya Enerji A.Ş.

        BIST kodu: ENERY

        Temettü tutarı: 0,0094 TL

        Tarihi: 11.08.2025

        Şirket adı: Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.

        BIST kodu: SUWEN

        Temettü tutarı: 0,1063 TL

        Tarihi: 12.08.2025

        3

        Şirket adı: Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.

        BIST kodu: TBORG

        Temettü tutarı: 6,7901 TL

        Tarihi: 12.08.2025

        Şirket adı: Ldr Turizm A.Ş.

        BIST kodu: LIDER

        Temettü tutarı: 0,1212 TL

        Tarihi: 13.08.2025

        4

        Şirket adı: Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: DURKN

        Temettü tutarı: 0,0278 TL

        Tarihi: 14.08.2025

        Şirket adı: Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.

        BIST kodu: EFORC

        Temettü tutarı: 0,1171 TL

        Tarihi: 15.08.2025

        5

        Şirket adı: Astor Enerji A.Ş.

        BIST kodu: ASTOR

        Temettü tutarı: 1,2853 TL

        Tarihi: 18.08.2025

        Şirket adı: Ayen Enerji A.Ş.

        BIST kodu: AYEN

        Temettü tutarı: 0,2119 TL

        Tarihi: 21.08.2025

        6

        Şirket adı: Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş.

        BIST kodu: MTRKS

        Temettü tutarı: 0,1700 TL

        Tarihi: 27.08.2025

        Şirket adı: Türkiye Sigorta A.Ş.

        BIST kodu: TURSG

        Temettü tutarı: 0,1700 TL

        Tarihi: 28.08.2025

