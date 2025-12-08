Borsa İstanbul’da temettü dönemi yıl sonunda da hareketli geçiyor. Ebebek, BİM, Turkcell, Tekfen Holding’in de aralarında bulunduğu 16 şirket, bu ay yatırımcılarına nakit kar payı dağıtacak. Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. temettü ödemeleri 8 Aralık 2025 tarihinde yapılacak. İşte 2025 Aralık ayı temettü takvimi ile bu ay kar payı dağıtan şirketler, temettü ödeme günleri ve tutarları…