        2025 Ekim kira artış oranı ne zaman açıklanacak, TÜİK enflasyon rakamlarını ne zaman açıklayacak?

        2025 Ekim kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2025 Ocak-Eylül kira artış oranı tablosu

        Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin gündeminde kira zamları bulunuyor. TÜFE oranlarına göre belirlenen artışlar, TÜİK'in açıklayacağı enflasyon istatistikleriyle kesinleşecek. Özellikle Ekim ayında uygulanacak kira artış oranı için gözler açıklanacak verilere çevrilmiş durumda. Peki, TÜİK enflasyon rakamlarını hangi tarihte açıklayacak? İşte 2025 yılı Ocak-Eylül aylarını kapsayan kira artış oranı tablosu ve ayrıntılar…

        Giriş: 29.09.2025 - 12:48 Güncelleme: 29.09.2025 - 12:48
        1

        Kira artış oranının ne zaman açıklanacağı, milyonlarca kiracı ve ev sahibi tarafından merak ediliyor. Ekim ayı kira artış oranı, TÜİK’in açıklayacağı Eylül ayı enflasyon verilerinin ardından kesinleşecek. Peki, enflasyon verileri hangi tarihte açıklanacak? İşte 2025 yılı Ocak-Eylül dönemi kira artış oranı tablosu ve detaylar…

        2

        2025 EKİM KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        TÜİK, Eylül enflasyon verilerini 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 10.00'da açıklayacak. Ekim ayı kira artış oranı da enflasyonla beraber belli olacak.

        3

        2025 OCAK-EYLÜL KİRA ARTIŞ ORANLARI

        Her ay enflasyon rakamları ile beraber, kira artış oranı da belli oluyor. 2025 yılı Ocak-Eylül ayında kira artış oranları şöyle gerçekleşti;

        Ocak - Yüzde 58,51

        Şubat - Yüzde 56,35

        Mart - Yüzde 53,83

        Nisan - Yüzde 51,26

        Mayıs - Yüzde 48,73

        Haziran - Yüzde 45,80

        Temmuz - Yüzde 43,23

        Ağustos - Yüzde 41,13

        Eylül - Yüzde 39,62

