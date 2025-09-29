Kira artış oranının ne zaman açıklanacağı, milyonlarca kiracı ve ev sahibi tarafından merak ediliyor. Ekim ayı kira artış oranı, TÜİK’in açıklayacağı Eylül ayı enflasyon verilerinin ardından kesinleşecek. Peki, enflasyon verileri hangi tarihte açıklanacak? İşte 2025 yılı Ocak-Eylül dönemi kira artış oranı tablosu ve detaylar…