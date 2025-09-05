Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 2025 KPSS Alan Bilgisi 1. 2. ve 3. oturum tarihi ve saatleri ile ÖSYM KPSS sınav giriş belgesi alma ekranı

        2025 KPSS Alan Bilgisi oturum tarihi ve saatleri ile sınav giriş belgesi alma ekranı

        KPSS Alan Bilgisi sınavı için ÖSYM geri sayımı devam ediyor. Binlerce adayın katılım sağlayacağı sınav, iki gün boyunca üç ayrı oturumda gerçekleştirilecek. Peki, 2025 KPSS Alan Bilgisi sınavı hangi tarihlerde uygulanacak? İşte, 2025 KPSS Alan Bilgisi oturumlarına dair saat bilgileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2025 - 16:28 Güncelleme: 05.09.2025 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        KPSS Alan Bilgisi sınavları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Binlerce adayın katılım göstereceği sınav öncesinde sınava giriş belgeleri de erişime açıldı. Adaylar, sınav belgelerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin "ais.osym.gov.tr" adresi üzerinden ulaşabilecek. Peki, 2025 KPSS Alan Bilgisi sınavları hangi tarihte gerçekleştirilecek? İşte, 2025 KPSS Alan Bilgisi oturumlarının tarihi ve saatleri...

        2

        2025 KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV TARİHLERİ

        - KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri): 13 Eylül 2025, Saat: 10.15

        - KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi (Hukuk, İktisat, Maliye): 13 Eylül 2025, Saat: 14.45

        - KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar (İşletme, Muhasebe, İstatistik): 14 Eylül 2025, Saat: 10.15

        3

        2025 KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

        KPSS Alan Bilgisi oturum sınavlarına ilişkin ÖSYM sınav giriş belgesi ekranını erişime açtı. Aşağıda linkten sınav giriş belgenizi alabilirsiniz.

        ÖSYM KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        2025 KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Bayraktar'dan önemli açıklamalar
        Bakan Bayraktar'dan önemli açıklamalar
        Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri olabilir
        Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri olabilir
        Cinsel saldırıya uğrayan nişanlısı Oya'yı karnındaki bebeğiyle katletmişti! Bebek için de aynı ceza!
        Cinsel saldırıya uğrayan nişanlısı Oya'yı karnındaki bebeğiyle katletmişti! Bebek için de aynı ceza!
        Suriye müfredatına "Türkiye" ayarı
        Suriye müfredatına "Türkiye" ayarı
        Ederson: Benim için en iyi karar bu!
        Ederson: Benim için en iyi karar bu!
        Doğal formüller ve gelişmiş teknolojiler yardımıyla kuru ve lekeli cildinizden kurtulun
        Doğal formüller ve gelişmiş teknolojiler yardımıyla kuru ve lekeli cildinizden kurtulun
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Galatasaray'dan Jonas Adjetey hamlesi!
        Galatasaray'dan Jonas Adjetey hamlesi!
        Cani ilk duruşmaya çıktı! İki kardeşin boğazını kesmişti... 25 dakikalık vahşet!
        Cani ilk duruşmaya çıktı! İki kardeşin boğazını kesmişti... 25 dakikalık vahşet!
        "Zoru kolay edip, zora soktuk"
        "Zoru kolay edip, zora soktuk"
        İsrail Savunma Bakanında Gazze tehdidi!
        İsrail Savunma Bakanında Gazze tehdidi!
        Bakan Tekin'den okullara zorunlu bağış açıklaması
        Bakan Tekin'den okullara zorunlu bağış açıklaması
        TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı
        TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı
        KETEM'in telefonu hayatını değiştirdi!
        KETEM'in telefonu hayatını değiştirdi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Enflasyon hedefini olağanüstü bir gelişme olmadıkça değiştirmeyeceğiz"
        "Enflasyon hedefini olağanüstü bir gelişme olmadıkça değiştirmeyeceğiz"
        Borsada kör dövüşü
        Borsada kör dövüşü
        Eski Başkan Biden cilt kanseri nedeniyle ameliyat oldu
        Eski Başkan Biden cilt kanseri nedeniyle ameliyat oldu
        Avrupalı enerji devinden Trump yönetimine karşı dava hamlesi
        Avrupalı enerji devinden Trump yönetimine karşı dava hamlesi
        Dünyanın yarısı, haberlerin dörtte biri
        Dünyanın yarısı, haberlerin dörtte biri