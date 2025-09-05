2025 KPSS Alan Bilgisi oturum tarihi ve saatleri ile sınav giriş belgesi alma ekranı
KPSS Alan Bilgisi sınavı için ÖSYM geri sayımı devam ediyor. Binlerce adayın katılım sağlayacağı sınav, iki gün boyunca üç ayrı oturumda gerçekleştirilecek. Peki, 2025 KPSS Alan Bilgisi sınavı hangi tarihlerde uygulanacak? İşte, 2025 KPSS Alan Bilgisi oturumlarına dair saat bilgileri...
KPSS Alan Bilgisi sınavları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Binlerce adayın katılım göstereceği sınav öncesinde sınava giriş belgeleri de erişime açıldı. Adaylar, sınav belgelerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin "ais.osym.gov.tr" adresi üzerinden ulaşabilecek. Peki, 2025 KPSS Alan Bilgisi sınavları hangi tarihte gerçekleştirilecek? İşte, 2025 KPSS Alan Bilgisi oturumlarının tarihi ve saatleri...
2025 KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV TARİHLERİ
- KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri): 13 Eylül 2025, Saat: 10.15
- KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi (Hukuk, İktisat, Maliye): 13 Eylül 2025, Saat: 14.45
- KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar (İşletme, Muhasebe, İstatistik): 14 Eylül 2025, Saat: 10.15
2025 KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
KPSS Alan Bilgisi oturum sınavlarına ilişkin ÖSYM sınav giriş belgesi ekranını erişime açtı. Aşağıda linkten sınav giriş belgenizi alabilirsiniz.
ÖSYM KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ