KPSS Alan Bilgisi sınavları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Binlerce adayın katılım göstereceği sınav öncesinde sınava giriş belgeleri de erişime açıldı. Adaylar, sınav belgelerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin "ais.osym.gov.tr" adresi üzerinden ulaşabilecek. Peki, 2025 KPSS Alan Bilgisi sınavları hangi tarihte gerçekleştirilecek? İşte, 2025 KPSS Alan Bilgisi oturumlarının tarihi ve saatleri...