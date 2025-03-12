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        Haberler Ekonomi Emlak 2025 Ocak ayı itibarıyla yıllık inşaat malzemesi ihracatı 29,27 milyar dolar oldu - Emlak Haberleri

        2025 Ocak ayı itibarıyla yıllık inşaat malzemesi ihracatı 29,27 milyar dolar oldu

        Türkiye İMSAD tarafından açıklanan İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksi 2025 Ocak ayı verilerine göre, inşaat malzemesi ihracatı bir önceki aralık ayına göre 200 milyon dolar azaldı ve 2,36 milyar dolar oldu. Öte yandan, 2025'in ilk ayında ihracat, geçen yılın ocak ayına göre yüzde 11,7 artış gösterdi. 2025 Ocak ayı itibarıyla yıllıklandırılmış yani son 12 aylık inşaat malzemesi ihracatının 29,27 milyar dolara yükseldiği görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 15:37 Güncelleme: 12.03.2025 - 15:37
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        İnşaat malzemesi ihracatı 29,27 milyar dolar oldu
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        Türkiye İMSAD İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksi’nin Ocak 2025 sonuçları açıklandı. Rapora göre; inşaat malzemesi sanayi ihracatı 2024 yılı ocak ayına göre önemli ölçüde arttı, bir önceki aralık ayına göre ise gerileme gösterdi. 2025 yılının ilk yılında ihracat, pazardaki durgunluk, ticarette korumacılık endişeleri, ABD dolarının güçlenmesi, emtia fiyatlarındaki düşüşler, jeopolitik gelişmeler ve Türk lirasındaki değerlenmeden etkilendi.

        Tüm bu gelişmeler ışığında, 2025 yılı ocak ayında ihracat, 2024 yılı aralık ayına göre 200 milyon dolar azalarak 2,36 milyar dolar oldu. Ocak 2025’te ihracat değer olarak, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 11,7 artış gösterdi.

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        Ocak ayında ihracat 210 bin ton azaldı

        Raporda paylaşılan bilgilere göre, 2025 yılının ocak ayında ihracat miktarı, bir önceki aralık ayına göre 210 bin ton azaldı ve 3,83 milyon ton olarak gerçekleşti. Bu sonuçla birlikte, ihracat miktar olarak geçen yılın ocak ayına göre ise yüzde 15,5 oranında arttı. 2025 yılının ilk ayında, ortalama ihracat birim fiyatı aralık ayı ile hemen hemen aynı kalarak 0,62 dolar/kg oldu. 2025 yılı ocak ayı ortalama ihracat birim fiyatının, geçen yılın ocak ayına göre sınırlı ölçüde düşüş gösterdiği de raporda belirtildi.

        Ocak 2025’te inşaat malzemesi sanayi ithalatı 918 milyon dolar olarak kaydedildi. Böylece ithalat geçen yılın ocak ayına göre yüzde 20,5 arttı. Öte yandan, ithalatın son altı aydır 1,0 milyar doların altında kaldığına da raporda dikkat çekildi.

        2025 yılı ocak ayında inşaat malzemesi sanayi ithalatı miktar olarak ise 329 bin 677 ton seviyesinde gerçekleşti. Raporda, aylık ithalatın miktar olarak artış gösterdiği belirtildi. İnşaat malzemesi sanayi ortalama yıllık ithalat birim fiyatı ise Ocak 2025’te bir önceki aya göre düşüş yaşadı ve 2,79 dolar/kg oldu.

        Yıllık ihracat 29,27 milyar dolara yükseldi

        Türkiye İMSAD’ın paylaştığı verilerde, bu ayki ihracat performansına bağlı olarak 2025 Ocak ayı itibarıyla yıllıklandırılmış inşaat malzemesi ihracatının 29,27 milyar dolara yükseldiği görüldü. Böylece, 2025’in ilk ayında yıllık ihracat değer olarak yüzde 0,7 artış gösterdi. 2025 yılının ocak ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracat miktar olarak da yüzde 2,7 arttı ve 46,37 milyon tona çıktı. Yıllıklandırılmış ortalama ihracat birim fiyatı ise 0,63 dolar/kg olarak gerçekleşti.

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        Raporda, 2025 yılının ilk ayında ihracat pazarları yine durağan kaldığı, ticarette korumacılık endişeleri, jeopolitik gelişmeler ve Türk lirasının değerlenmesinin ihracatı sınırladığı belirtildi. Bu gelişmelere rağmen 2025 yılının ilk ayında ihracatın artış gösterdiğine de dikkat çekildi.

        Alt ürün gruplarında ihracat miktar ve değer olarak pozitif performans gösterdi

        Rapora göre, inşaat malzemesi sanayisinde alt sektörlerin ihracatı, 2025 yılı ocak ayında bir önceki yılın ocak ayına göre miktar ve değer olarak çoğunlukla pozitif performanslar gösterdi. Öte yandan, ihracat pazarlarındaki durgunluk inşaat malzemesi sanayisindeki alt sektörleri farklı şekillerde etkiledi. Bu noktada, alt sektörlerin ihracat performanslarında 2024 yılı aralık ayına göre miktar ve değer olarak gerileme yaşandı.

        Endeks verilerinde, 2025 yılı ocak ayında sekiz alt ürün grubunun beşinde ortalama ihracat birim fiyatlarının 2024 yılı ocak ayına göre yükseldiği görüldü. Üç alt ürün grubunda ise düşüş kaydedildi.

        Türkiye İMSAD raporunda alt ürün gruplarındaki yüzdelik değişimlere de yer verildi. 2025 Ocak ayında mineral, taş ve toprak ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 azaldı. Demir çelik ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatları yüzde 9,4 düştü, metal bazlı ürünlerin fiyatları ise yüzde 2,9 yükseldi. Kimyasal bazlı ürünlerde ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 1,2 artarken, elektrik malzemesi ve teçhizatların ortalama ihracat birim fiyatında da yüzde 1,5 oranında düşüş görüldü.

        2025 yılı ocak ayında sekiz alt ürün grubunun altısının ihracat miktarında, geçen yılın ocak ayına göre artış gerçekleşti. Bu dönemde, demir çelik ürünlerinde ihracat miktar olarak yüzde 26,6 oranında yükseldi, ağaç ve ahşap ürünlerinde yüzde 2,8 azaldı. Mineral, taş ve toprak ürünlerinde yüzde 14,3, kimyasal bazlı ürünlerde ise yüzde 3,5 oranında artış kaydedildi.

        Raporda paylaşılan verilerde, 2025 Ocak ayında sekiz alt ürün grubunun yedisinde ihracatın değer olarak geçen yılın ocak ayına göre arttığı görüldü. Bu artışta, miktar ve birim fiyatlarındaki yükselişin belirleyici olduğuna vurgu yapıldı. Bu kapsamda, demir çelik ürünlerde yüzde 14,7, elektrik malzemesi ve teçhizatlarında yüzde 20,4, mineral, taş ve toprak ürünlerinde 11,0 oranında değer artışı yaşandı. Metal bazlı ürünlerde yüzde 3,2, kimyasal bazlı ürünlerde yüzde 4,7 değer artışı kaydedilirken, yalıtım malzemesinde ise yüzde 4,2 oranında azalma meydana geldi.

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