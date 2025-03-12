2025 Ocak ayı itibarıyla yıllık inşaat malzemesi ihracatı 29,27 milyar dolar oldu

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksi’nin Ocak 2025 sonuçları açıklandı. Rapora göre; inşaat malzemesi sanayi ihracatı 2024 yılı ocak ayına göre önemli ölçüde arttı, bir önceki aralık ayına göre ise gerileme gösterdi. 2025 yılının ilk yılında ihracat, pazardaki durgunluk, ticarette korumacılık endişeleri, ABD dolarının güçlenmesi, emtia fiyatlarındaki düşüşler, jeopolitik gelişmeler ve Türk lirasındaki değerlenmeden etkilendi.

Tüm bu gelişmeler ışığında, 2025 yılı ocak ayında ihracat, 2024 yılı aralık ayına göre 200 milyon dolar azalarak 2,36 milyar dolar oldu. Ocak 2025’te ihracat değer olarak, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 11,7 artış gösterdi.

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Ocak ayında ihracat 210 bin ton azaldı

Raporda paylaşılan bilgilere göre, 2025 yılının ocak ayında ihracat miktarı, bir önceki aralık ayına göre 210 bin ton azaldı ve 3,83 milyon ton olarak gerçekleşti. Bu sonuçla birlikte, ihracat miktar olarak geçen yılın ocak ayına göre ise yüzde 15,5 oranında arttı. 2025 yılının ilk ayında, ortalama ihracat birim fiyatı aralık ayı ile hemen hemen aynı kalarak 0,62 dolar/kg oldu. 2025 yılı ocak ayı ortalama ihracat birim fiyatının, geçen yılın ocak ayına göre sınırlı ölçüde düşüş gösterdiği de raporda belirtildi.

Ocak 2025’te inşaat malzemesi sanayi ithalatı 918 milyon dolar olarak kaydedildi. Böylece ithalat geçen yılın ocak ayına göre yüzde 20,5 arttı. Öte yandan, ithalatın son altı aydır 1,0 milyar doların altında kaldığına da raporda dikkat çekildi.

2025 yılı ocak ayında inşaat malzemesi sanayi ithalatı miktar olarak ise 329 bin 677 ton seviyesinde gerçekleşti. Raporda, aylık ithalatın miktar olarak artış gösterdiği belirtildi. İnşaat malzemesi sanayi ortalama yıllık ithalat birim fiyatı ise Ocak 2025’te bir önceki aya göre düşüş yaşadı ve 2,79 dolar/kg oldu.

Yıllık ihracat 29,27 milyar dolara yükseldi

Türkiye İMSAD’ın paylaştığı verilerde, bu ayki ihracat performansına bağlı olarak 2025 Ocak ayı itibarıyla yıllıklandırılmış inşaat malzemesi ihracatının 29,27 milyar dolara yükseldiği görüldü. Böylece, 2025’in ilk ayında yıllık ihracat değer olarak yüzde 0,7 artış gösterdi. 2025 yılının ocak ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracat miktar olarak da yüzde 2,7 arttı ve 46,37 milyon tona çıktı. Yıllıklandırılmış ortalama ihracat birim fiyatı ise 0,63 dolar/kg olarak gerçekleşti.