2025-YDUS 1. Dönem başvuruları başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 25 Mayıs'ta düzenlenecek 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-YDUS 1. Dönem) başvuruları başladı
Giriş: 09.04.2025 - 12:36 Güncelleme: 09.04.2025 - 12:36
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, başvurularını 16 Nisan'a kadar ÖSYM başvuru merkezleri, "https://ais.osym.gov.tr" adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.
Adaylar, sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin internet sitesinde paylaşılan 2025-YDUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu'ndan ulaşabilir.
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