2025 yılı kelimeleri seçildi! TDK, Cambridge ve Oxford Üniversiteleri yılın kelimesi olarak ne seçti?

OXFORD 2025 YILI KELİMESİNİ AÇIKLADI

Oxford İngilizce Sözlüğü, 2025 yılının en popüler kelimesini açıkladı. Yılın kelimesi 'öfke yemi' anlamına gelen 'rage bait' yani 'öfke yemi' oldu. Bu kavram, öfkeli, tedirgin ya da kızgın bir reaksiyon yaratmak amacıyla kasıtlı olarak kışkırtıcı, rahatsız edici veya saldırgan içerik üretmek' anlamına geliyor.