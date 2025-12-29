Habertürk
        2025 yılı kelimeleri seçildi! TDK, Cambridge ve Oxford Üniversiteleri yılın kelimesi olarak ne seçti?

        2025 yılı kelimeleri seçildi! TDK, Cambridge ve Oxford Üniversiteleri yılın kelimesi olarak ne seçti?

        2025 yılının son günlerini yaşarken, Türk Dil Kurumu, Oxford ve Cambridge Üniversiteleri 2025 yılı kelimelerini açıkladı. TDK, yılın kelimesi olarak 'dijital vicdan' kavramını seçerken, Oxford 'rage bait', Camdridge ise 'parasocial' kavramını seçti. Peki, 2025 yılın kelimeleri olarak seçilen kavramlar ne anlama geliyor?

        Giriş: 29.12.2025 - 12:09 Güncelleme: 29.12.2025 - 12:09
        1

        Türk Dil Kurumu, Oxford ve Cambridge Üniversiteleri 2025 yılı kelimesini seçti. Tüm seneyi ve toplumun koşullarını tek kelimeyle anlatmayı hedefleyen uygulama her sene yapılıyor. İşte, Türk Dil Kurumu, Oxford ve Cambridge 2025 yılı kelimeleri

        2

        TDK 2025 YILIN KELİMESİ OLARAK NE SEÇTİ?

        Türk Dil Kurumu (TDK) ile Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) iş birliğiyle yürütülen 'yılın kelimesi/kavramı' çalışmasında 2025 yılının kelimesi belirlendi.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Dil Kurumu tarafından halkın katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda 2025 yılının kelimesi/kavramının 'dijital vicdan' olduğunu açıkladı.

        TDK, dijital vicdan kelimesini, "Gerçek hayatta sorumluluk almayıp sosyal medyadaki paylaşım veya beğenilerle vicdanı rahatlatma eylemi" olarak tanımladı.

        3

        OXFORD 2025 YILI KELİMESİNİ AÇIKLADI

        Oxford İngilizce Sözlüğü, 2025 yılının en popüler kelimesini açıkladı. Yılın kelimesi 'öfke yemi' anlamına gelen 'rage bait' yani 'öfke yemi' oldu. Bu kavram, öfkeli, tedirgin ya da kızgın bir reaksiyon yaratmak amacıyla kasıtlı olarak kışkırtıcı, rahatsız edici veya saldırgan içerik üretmek' anlamına geliyor.

        4

        CAMBRIDGE 2025 YILI KELİMESİ NE OLDU?

        Cambridge Üniversitesi Yayınları'nın İngilizce sözlüğü, bu yılın kelimesini "parasocial" olarak açıkladı. Türkçeye parasosyal olarak geçen bu kelime; bir ünlü, dizi karakteri gibi birine karşı tek taraflı yakınlık hissetmek anlamına geliyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
