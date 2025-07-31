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        Haberler Gündem Eğitim 2025-YKS tercih süreci yarın başlıyor

        2025-YKS tercih süreci yarın başlıyor

        Üniversite adayları için 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) tercih süreci yarın başlayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 10:21 Güncelleme: 31.07.2025 - 10:22
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        2025-YKS tercih süreci yarın başlıyor
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        YKS sonuçlarının 19 Temmuz'da açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih süreci yarın başlayacak. Adaylar tercihlerini 13 Ağustos'a kadar tamamlayabilecek.

        2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı

        YKS tercih kılavuzunda yeşil dönüşüm, dijital sağlık ve tarım odaklı programlar yer alacak

        Tercih işlemleri ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılabilecek.

        Adaylara ön bilgi verilmesi amacıyla 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu dün yayımlanmıştı.

        Adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

        21 ve 22 Haziran'da düzenlenen 2025-YKS'ye 2 milyon 560 bin 649 aday başvurmuş, sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 351 bin 641 aday katılmıştı.

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