Yurt dışına seyahat edecek vatandaşlar 2025 yurt dışı harç pulu ücretini araştırıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı yapılan düzenleme kapsamında basılı harç pulu kullanımı kaldırıldı; vatandaşlar artık harç pulunu dijita olarak satın alabilecek. Peki, 2025 dijital harç pulu ne kadar oldu ve harç pulu nereden alınır?