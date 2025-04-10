Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi 2025 yurt dışı harç pulu ücreti: Dijital harç pulu ne kadar, kaç TL, nereden ve nasıl alınır?

        2025 yurt dışı harç pulu ücreti: Dijital harç pulu ne kadar?

        Yeniden değerleme oranına göre belirlenen dijital harç pulunun 2025 ücreti araştırılıyor. Bu senenin başında, basılı harç pulu dönemi geride bırakılmış ve yerini dijital harç pulu almıştı. Peki, dijital harç pulu güncel ücreti ne kadar oldu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 17:42 Güncelleme: 10.04.2025 - 17:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yurt dışına seyahat edecek vatandaşlar 2025 yurt dışı harç pulu ücretini araştırıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı yapılan düzenleme kapsamında basılı harç pulu kullanımı kaldırıldı; vatandaşlar artık harç pulunu dijita olarak satın alabilecek. Peki, 2025 dijital harç pulu ne kadar oldu ve harç pulu nereden alınır?

        2

        YURT DIŞI BASILI HARÇ UYGULAMASI SONA ERDİ

        Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) hazırladığı taslakla birlikte yurt dışı çıkışlarda alınan basılı harç pulu uygulaması 1 Ocak 2025'te sona erdi.

        3

        2025 HARÇ PULU NASIL ALINIR?

        Yeni uygulamayla birlikte yurt dışına çıkış harcı ödemeleri dijital vergi dairesi, havalimanındaki vezneler veya anlaşmaları bankalar üzerinden yapılacak.

        4

        2025 YURT DIŞI HARÇ ÜCRETİ

        Yurt dışı çıkış harcı 12 Ağustos 2024 tarihinde 150 TL'den 500 TL'ye yükseltilmişti. 2025 yılında yurt dışı çıkış harcı 719,65 TL'ye yükseldi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Berkay Gezgin ve 101 kişiye tahliye
        Berkay Gezgin ve 101 kişiye tahliye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        Cem Köksal'a 5 yıl 3 aya kadar hapis istemi
        Cem Köksal'a 5 yıl 3 aya kadar hapis istemi
        10 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        10 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        ABD ve Rusya heyetleri ikinci kez İstanbul'da
        ABD ve Rusya heyetleri ikinci kez İstanbul'da
        AcnTurk'e poliçe kesmesine yasağı
        AcnTurk'e poliçe kesmesine yasağı
        Ro-Ro gemisinde park cinayeti!
        Ro-Ro gemisinde park cinayeti!
        Yabancı yatırımcı 3 haftadır satışta
        Yabancı yatırımcı 3 haftadır satışta
        AB'den ABD'ye misillemeye 90 gün erteleme
        AB'den ABD'ye misillemeye 90 gün erteleme
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        Düz duvarda gezebiliyorlar... Kameraya yansıdı!
        Düz duvarda gezebiliyorlar... Kameraya yansıdı!
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        Dizi iptal, aşk bitti
        Dizi iptal, aşk bitti
        Morata'ya sürpriz talip!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Solskjaer'in stoper planı!
        Solskjaer'in stoper planı!