        2026 doğum izni kaç haftaya çıkacak? Annelik ve babalık izni doğum öncesi ve sonrası kaç gün olacak?

        2026 doğum izni kaç haftaya çıkacak? Annelik ve babalık izni kaç gün olacak?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında, doğum izni sürelerinde anne ve baba adaylarını kapsayan yeni bir düzenleme hayata geçirilmeye hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemeyle birlikte, anne adayları doğum öncesinde kullandıkları 8 haftalık iznin 6 haftalık bölümünü doğum sonrasına aktarabilecek. Yeni uygulamanın, doğum sonrası süreci daha esnek ve destekleyici hale getirmesi amaçlanıyor. İşte, 2026 yılında uygulanması planlanan doğum izni düzenlemesine ilişkin detaylar…

        Giriş: 11.01.2026 - 13:40 Güncelleme: 11.01.2026 - 13:40
        1

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında, doğum iznine ilişkin kapsamlı bir düzenleme hayata geçirilmeye hazırlanıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte anne adaylarının toplam doğum izni süresi 24 haftaya çıkarılırken, babalık izninin de 10 gün olması planlanıyor. Düzenlemenin, ebeveynlerin doğum sonrası sürece daha aktif katılımını sağlaması hedefleniyor. İşte, 2026 yılında uygulanması öngörülen doğum izni düzenlemesine dair detaylar…

        2

        2026 DOĞUM İZNİ KAÇ HAFTA OLACAK?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeye göre; yeni yılda doğum izni 16 haftadan, 24 haftaya çıkacak. Mevcut olarak doğum izninde olan anneler de yeni uygulamadan yararlanacak.

        Daha önce doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 8 hafta olarak kullanılan iznin şeklinde de değişikliğe gidiliyor.

        Buna göre; anne adayları isterlerse doğum öncesi 8 haftanın 6 haftasını doğum sonrasına aktarabilecek. Yani, doğumdan önce iki hafta, doğumdan sonra 22 hafta şeklinde izin kullanılabilecek.

        3

        2026 BABALIK İZNİ KAÇ GÜN?

        Teklifin kabul edilmesiyle babalık izni 5 günden, 10 güne çıkacak.

        4

        YENİ DOĞUM İZNİ SÜRESİ NE ZAMAN YASALLAŞACAK?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düzenlemenin komisyon aşamasından sonra yasalaşmasını öngördüklerini söyledi.

        Göktaş, sürecin Meclis'in çalışma usulüne uygun yürütüleceğini belirterek, "İnşallah en yakın zamanda önümüzdeki haftalarda önce tabi Komisyona akabinde de Genel Kurula gelmesini öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
