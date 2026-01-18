2026 yılı için en düşük emekli maaşı netleşti. Buna göre, 6 aylık enflasyon farkının üzerinde yapılan artışla en düşük emekli aylığı 20 bin TL’ye çıkarıldı. Bu gelişmenin ardından kamuoyunda seyyanen zam konusu yeniden gündeme geldi. Peki, en düşük emekli maaşına seyyanen bir artış yapılması söz konusu mu?