        2026 en düşük emekli maaşına ek (seyyanen) zam var mı, konu hakkında bir çalışma var mı, artı zam yapılacak mı?

        2026 En düşük emekli maaşına seyyanen zam yapılacak mı?

        2026 yılı emekli maaşlarına ilişkin düzenleme netlik kazandı. Emekli aylıklarına yüzde 12,19 oranında artış yapılmasına karar verilirken, en düşük emekli maaşı için ek bir düzenleme hayata geçirildi. Bu kapsamda en düşük emekli aylığı yüzde 18,48 oranında yükseltildi. Gözler şimdi seyyanen zam ihtimaline çevrildi. Peki, en düşük emekli maaşına ilave bir artış yapılacak mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2026 - 14:14 Güncelleme: 18.01.2026 - 14:14
        1

        2026 yılı için en düşük emekli maaşı netleşti. Buna göre, 6 aylık enflasyon farkının üzerinde yapılan artışla en düşük emekli aylığı 20 bin TL’ye çıkarıldı. Bu gelişmenin ardından kamuoyunda seyyanen zam konusu yeniden gündeme geldi. Peki, en düşük emekli maaşına seyyanen bir artış yapılması söz konusu mu?

        2

        2026 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

        6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 12,19 oranında zam yapıldı.

        3

        2026 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

        Kök aylığı düşük olduğu için gelen zamla aylıkları 16 bin ve altında kalan emekliler için teklif kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Böylelikle en düşük emekli aylığı yüzde 18,48 oranında artarak 20 bin TL oldu.

        4

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA SEYYANEN ZAM OLACAK MI?

        Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre: en düşük emekli maaşlarına ek bir zam yapılmayacak. 20 bin TL olarak belirlenen rakam için hükümet ek bir çalışma yapmayacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
