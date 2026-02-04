Habertürk
Habertürk
        2026 Kış Olimpiyatları Google'a doodle oldu! Kış Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        2026 Kış Olimpiyatları Google'a doodle oldu! Kış Olimpiyatları ne zaman, hangi kanalda?

        2026 Kış Olimpiyatları, Google tarafından hazırlanan özel doodle ile ana sayfaya taşındı. Google önemli günleri tasarladığı özel doodle ile kullanıcıların beğenisine sunuyor. İtalya'da düzenlenecek 2026 Kış Olimpiyatları'nda 93 ülkeden 3 bin 500'den fazla sporcu, 16 olimpik branş ve 6 paralimpik spor dalında 195 madalya için mücadele sergileyecek. Peki, "Kış Olimpiyatları ne zaman, hangi kanalda?" İşte 2026 Kış Olimpiyatları'na ilişkin tüm detaylar...

        Giriş: 04.02.2026 - 00:52 Güncelleme: 04.02.2026 - 00:52
        1

        2026 Kış Olimpiyatları Google'a doodle oldu. Milano-Cortina 2026'da yarışacak sporcuların yüzde 47'si kadınlardan oluşacak ve skeleton karma takım ile çift kadınlar kızak gibi yeni yarışmalar da olimpik programda yer alacak. 25. Kış Olimpiyat Oyunları açılış töreni 6 Şubat'ta Milano'daki San Siro Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Peki, "Kış Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte ayrıntılar...

        2

        2026 KIŞ OLİMPİYATLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

        Kar ve buz üzerinde yapılan sporların en büyük organizasyonu olan kış olimpiyatlarının 25’incisi, 6-22 Şubat 2026 tarihleri arasında Milano ve Cortina kentlerinde düzenlenecek.

        Oyunların startı, 6 Şubat'ta yapılacak resmi açılış töreninden önce 4 Şubat'ta, 1956 Kış Oyunları'na da ev sahipliği yapan tarihi Cortina Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karışık çiftler curling maçlarıyla verilecek.

        3

        Türkiye'nin madalya mücadelesi

        Türkiye, 16 olimpik disiplinde düzenlenecek oyunlarda, buz pateninde 2, kayakta 6 ve para kayak branşlarında 1 sporcu olmak üzere 9 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

        Kısa kulvar sürat pateni (short track) branşında milli sporcular Furkan Akar ve Denis Örs madalya kovalayacak. Türkiye, Kış Olimpiyatları tarihinde bu branşta ilk kez iki sporcu ile kota hakkı elde etti.

        Kayaklı koşu branşında kadınlarda İrem Dursun, erkeklerde Abdullah Yılmaz yarışacak. Alp disiplininde kadınlarda Ada Hasırcı, erkeklerde ise Thomas Kaan Önol Lang madalya mücadelesi verecek.

        Kayakla atlama kategorisinde de Türkiye ilk kez kış olimpiyatlarına 2 sporcuyla kota almayı başardı. İtalya'da bu branşta milli sporculardan Fatih Arda İpcioğlu ile Muhammed Ali Bedir madalya kazanmak için atlama kulesine çıkacak.

        Milano Cortina 2026'da para kayak alp disiplininde ise ay-yıldızlı sporculardan Harun Mut, yarışacak.

        25. Kış Olimpiyat Oyunları

        İtalya'da düzenlenecek 2026 Kış Olimpiyatları'nda 93 ülkeden 3 bin 500'den fazla sporcu, 16 olimpik branş ve 6 paralimpik spor dalında 195 madalya için mücadele sergileyecek.

        Milano-Cortina 2026'da yarışacak sporcuların yüzde 47'si kadınlardan oluşacak ve skeleton karma takım ile çift kadınlar kızak gibi yeni yarışmalar da olimpik programda yer alacak.

        İtalya'da iki farklı kentte (Milano-Cortina) düzenlenecek oyunlarda, alp disiplini, artistik buz pateni, biatlon, buz hokeyi, curling, dağ kayağı, kayakla atlama, kayaklı koşu, kısa kulvar sürat pateni, kızak (luge), kuzey kombine, serbest stil kayak, skeleton, snowboard, sürat pateni ve yarış kızağı (bobsleigh) olmak üzere 16 olimpik disiplinde yarışlar yapılacak.

        Oyunların startı, 6 Şubat'ta yapılacak resmi açılış töreninden önce 4 Şubat'ta, 1956 Kış Oyunları'na da ev sahipliği yapan tarihi Cortina Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karışık çiftler curling maçlarıyla verilecek.

        25. Kış Olimpiyat Oyunları açılış töreni ise 6 Şubat'ta Milano'daki San Siro Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Organizasyon, 22 Şubat'ta erkekler buz hokeyi finali ve kadınlar curling finalinin ardından kapanış töreni ile sona erecek.

