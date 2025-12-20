Habertürk
        Haberler Gündem Politika 2026 Merkezi Yönetim Bütçesi görüşmeleri tamamlandı | Son dakika haberleri

        2026 Merkezi Yönetim Bütçesi görüşmeleri tamamlandı

        TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri tamamlandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 00:47 Güncelleme: 20.12.2025 - 00:47
        2026 Merkezi Yönetim Bütçesi görüşmeleri tamamlandı
        TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri tamamlandı. Bugün de, 2024 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri yapılacak.

        TBMM Genel Kurulu'nda 8 Aralık'ta başlayan görüşmelerde genel konuşmaların ardından bakanlıklar ile ilgili kurumların bütçeleri görüşülerek oylamalar yapıldı. 18-19 Aralık tarihlerinde 2026 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi maddeleri görüşüldü.

        Maddelerin oylaması yapıldı fakat bütçe teklifi oylaması pazar günü yapılacak.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

        #Son dakika haberler
        #TBMM Genel Kurulu
