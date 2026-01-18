Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem 2026 MSÜ sınav ve başvuru tarihi: MSÜ başvuruları nasıl yapılır, son başvuru tarihi ne zaman? ÖSYM başvuru ekranı

        2026 MSÜ sınav ve başvuru tarihi: MSÜ başvuruları ne zaman bitiyor?

        Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 5 Ocak 2026 tarihi itibarıyla başladı. Öğrenci adayları, ÖSYM başvuru ekranından 29 Ocak tarihine kadar başvurularını yapabilecek. Bu kapsamda "MSÜ sınav başvurusu nasıl yapılır, sınav tarihi ne zaman?" sorularının cevabı araştırılıyor. İşte tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2026 - 12:41 Güncelleme: 18.01.2026 - 12:41
        1

        2026 MSÜ sınavının başvuru süreci 5 Ocak Pazartesi günü başladı. ÖSYM’nin takvimine göre adaylar, 29 Ocak tarihine kadar başvurularını tamamlayabilecek. Askeri eğitim almak isteyen binlerce adayın katılacağı sınava dair detaylar merak ediliyor. Peki, MSÜ sınav tarihi ne zaman, başvuruları nasıl, nereden yapılır? İşte tüm ayrıntılar haberimizde…

        2

        2026 MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ SINAVI NE ZAMAN?

        ÖSYM 2026 sınav takvimine göre Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 1 Mart 2026 tarihinde gerçekleşecek.

        3

        2026 MSÜ SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

        MSÜ 2026 sınav başvuruları 5-29 Ocak 2026 tarihleri arasında alınacak. Sınav başvuru işlemleri ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr web sitesi üzerinden yapılacak.

        ÖSYM 2026 MSÜ SINAV BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        2026 MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        MSÜ sınav sonuçları 26 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
