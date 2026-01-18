2026 MSÜ sınavının başvuru süreci 5 Ocak Pazartesi günü başladı. ÖSYM’nin takvimine göre adaylar, 29 Ocak tarihine kadar başvurularını tamamlayabilecek. Askeri eğitim almak isteyen binlerce adayın katılacağı sınava dair detaylar merak ediliyor. Peki, MSÜ sınav tarihi ne zaman, başvuruları nasıl, nereden yapılır? İşte tüm ayrıntılar haberimizde…