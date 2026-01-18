2026 MSÜ sınav ve başvuru tarihi: MSÜ başvuruları ne zaman bitiyor?
2026 MSÜ sınavının başvuru süreci 5 Ocak Pazartesi günü başladı. ÖSYM’nin takvimine göre adaylar, 29 Ocak tarihine kadar başvurularını tamamlayabilecek. Askeri eğitim almak isteyen binlerce adayın katılacağı sınava dair detaylar merak ediliyor. Peki, MSÜ sınav tarihi ne zaman, başvuruları nasıl, nereden yapılır? İşte tüm ayrıntılar haberimizde…
2026 MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM 2026 sınav takvimine göre Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 1 Mart 2026 tarihinde gerçekleşecek.
2026 MSÜ SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ
MSÜ 2026 sınav başvuruları 5-29 Ocak 2026 tarihleri arasında alınacak. Sınav başvuru işlemleri ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr web sitesi üzerinden yapılacak.