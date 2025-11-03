Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi 2026 MTV ne kadar oldu? Yeniden değerleme oranına göre Ocak ayı en düşük MTV ve araç muayene ücretine yüzde kaç zam gelecek, ne kadar olacak?

        Yeniden değerleme oranına göre 2026 yılında MTV ve muayene ücreti kaç TL olacak?

        TÜİK'in Ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, 2026 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı da kesinleşti. Buna göre, vergi, harç ve cezalar için esas alınacak oran yüzde 25,49 olarak belirlendi. Bu artış doğrultusunda 2026 MTV ve araç muayene ücreti belli oldu. İşte, 2026 yılında geçerli olacak MTV ücreti

        Giriş: 03.11.2025 - 12:10 Güncelleme: 03.11.2025 - 12:15
        TÜİK’in Ekim ayı enflasyon verilerini duyurmasının ardından, 2026 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı netleşti. Buna göre, vergi, harç ve cezalar için esas alınacak oran yüzde 25,49 olarak belirlendi. Bu artış ile birlikte 2026 MTV ve araç muayene ücreti belirlenmiş oldu. İşte, 2026 yılında geçerli olacak Motorlu Taşıtlar Vergisi ücreti ve muayene ücreti

        2026 YENİDEN DEĞERLEME ORANI KAÇ OLDU?

        2026 yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 oldu. Geçen sene bu rakam, yüzde 43,93 olarak uygulanmıştı.

        2026 MTV ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

        Her yıl araç sahiplerinden alınan motorlu taşıtlar vergisi (MTV) yeniden değerleme oranında artırılıyor. Motor silindir hacmi 1300 cc ve altı olan yeni araçlarda en düşük MTV 4.834 TL’den 6.066 TL’ye yükselecek. En yaygın kullanılan silindir hacmi 1301 – 1600 cc arası yeni otomobillerde en düşük MTV de 8.421 TL’den 10.567 TL’ye çıkacak.

        Otomobillerde uygulanan muayene ücreti 2.621 TL’den 3.289 TL’ye yükselecek.

