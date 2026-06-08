Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 2026 MUHARREM AYI BAŞLANGICI: 2026 Aşure Günü ne zaman? 2026 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? 2026 Muharrem ayı bitiş tarihi

        2026 MUHARREM AYI BAŞLANGICI: 2026 Aşure Günü ne zaman? 2026 Muharrem ayı ne zaman başlıyor?

        2026 Muharrem ayı için geri sayım başladı! Hicri takvimin en önemli aylarından biri olan Muharrem'in başlangıç tarihi, Aşure Günü'nün ne zaman idrak edileceği ve ayın ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Dini günler takvimi netleşti. Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 12:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2026 Aşure Günü hangi tarihe denk geliyor? Muharrem ayının başlangıç ve bitiş tarihleriyle ilgili araştırmalar hızlandı. Manevi açıdan büyük önem taşıyan bu ayın tüm detayları ve takvim bilgisi belli oldu. Ayrıntılar haberimizde.

        2

        2026 MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı resmi dini günler takvimine göre 2026 yılı Muharrem ayı, 16 Haziran 2026 Salı günü başlayacaktır. 15 Haziran Pazartesi’yi 16 Haziran Salı’ya bağlayan gece ise Hicri 1448 yılının başlangıcı kabul edilmekte olup, İslam dünyasında Hicri Yılbaşı olarak idrak edilecektir.

        3

        2026 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

        İslam geleneğinde pek çok anlamlı ve tarihi olayla ilişkilendirilen Aşure Günü, Muharrem ayının 10. gününde idrak edilmektedir. Bereket, birlik ve paylaşma duygularını simgeleyen bu özel gün, 2026 yılında 25 Haziran 2026 Perşembe gününe denk gelmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tokat'ta 4 beldede 5 bin 682 seçmen sandık başında

        TOKAT'ta belde statüsüne kavuşan 4 yerleşim yerinde belediye başkanı ve meclis üyelerini belirlemek için 5 bin 682 seçmen sandık başına gidiyor. Beldelerde oy kullanma işlemi 08.00 itibarıyla başladı. (DHA)

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        İsrail basını: Çatışma birkaç gün sürer
        İsrail basını: Çatışma birkaç gün sürer
        ABD/İsrail-İran Savaşının 100 günlük bilançosu
        ABD/İsrail-İran Savaşının 100 günlük bilançosu
        İran-İsrail gerilimi petrolü yeniden yükseltti
        İran-İsrail gerilimi petrolü yeniden yükseltti
        Trump: Kararları ben veriyorum
        Trump: Kararları ben veriyorum
        İddia: Trump, Chagos Adaları'nı satın almayı değerlendiriyor
        İddia: Trump, Chagos Adaları'nı satın almayı değerlendiriyor
        Beşiktaş'a yeni forma sponsoru!
        Beşiktaş'a yeni forma sponsoru!
        Baba ile oğlunu öldürmüştü! Çifte cinayetin nedeni belli oldu!
        Baba ile oğlunu öldürmüştü! Çifte cinayetin nedeni belli oldu!
        Dünya Kupası tarihinin en iyi savunmacıları!
        Dünya Kupası tarihinin en iyi savunmacıları!
        Lüks araç vurgununda mühendisler, trafik müşavirleri gözaltında!
        Lüks araç vurgununda mühendisler, trafik müşavirleri gözaltında!
        Dünya Kupası'na Brezilya damgası!
        Dünya Kupası'na Brezilya damgası!
        OECD'nin altında kaldık! Kadın kanser taramaları ihmal ediliyor
        OECD'nin altında kaldık! Kadın kanser taramaları ihmal ediliyor
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        İETT otobüsünde düşüp öldü! O anlar kamerada...
        İETT otobüsünde düşüp öldü! O anlar kamerada...
        İskelede talihsiz kaza
        İskelede talihsiz kaza
        Yarışın ünlü seyircileri
        Yarışın ünlü seyircileri
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları
        Kenan ve Sinem'den midye jesti
        Kenan ve Sinem'den midye jesti
        Alman otomotiv devlerinde alarm
        Alman otomotiv devlerinde alarm