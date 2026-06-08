2026 MUHARREM AYI BAŞLANGICI: 2026 Aşure Günü ne zaman? 2026 Muharrem ayı ne zaman başlıyor?
2026 Muharrem ayı için geri sayım başladı! Hicri takvimin en önemli aylarından biri olan Muharrem'in başlangıç tarihi, Aşure Günü'nün ne zaman idrak edileceği ve ayın ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Dini günler takvimi netleşti. Ayrıntılar haberimizde.
2026 Aşure Günü hangi tarihe denk geliyor? Muharrem ayının başlangıç ve bitiş tarihleriyle ilgili araştırmalar hızlandı. Manevi açıdan büyük önem taşıyan bu ayın tüm detayları ve takvim bilgisi belli oldu. Ayrıntılar haberimizde.
2026 MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı resmi dini günler takvimine göre 2026 yılı Muharrem ayı, 16 Haziran 2026 Salı günü başlayacaktır. 15 Haziran Pazartesi’yi 16 Haziran Salı’ya bağlayan gece ise Hicri 1448 yılının başlangıcı kabul edilmekte olup, İslam dünyasında Hicri Yılbaşı olarak idrak edilecektir.
2026 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
İslam geleneğinde pek çok anlamlı ve tarihi olayla ilişkilendirilen Aşure Günü, Muharrem ayının 10. gününde idrak edilmektedir. Bereket, birlik ve paylaşma duygularını simgeleyen bu özel gün, 2026 yılında 25 Haziran 2026 Perşembe gününe denk gelmektedir.